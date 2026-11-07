Motilla del Palancar se vuelve a volcar con la plantilla de Mahle tras un nuevo ERE que afecta a 170 trabajadores

Motilla del Palancar se vuelve a volcar con la plantilla de Mahle - UGT

CUENCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Motilla del Palancar ha vuelto a salir a la calle para protestar por lo que consideran un nuevo "atropello" de la dirección de Mahle. Tras la asamblea celebrada en la Casa de la Cultura, trabajadores y vecinos del municipio y de la comarca se han manifestado en contra de un expediente de regulación de empleo que contempla el despido de 170 personas, un ERE que sucede al que hace un año dejó en la calle a 466 personas.

Acompañado por el secretario general de UGT Cuenca, Vicente Martínez, Jesús Laín, ha señalado ante los medios de comunicación que el sindicato rechaza de forma tajante el despido de más trabajadores, máxime cuando --según considera-- la empresa no está haciendo todo lo posible para encontrar proyectos que hagan viable la planta.

"No sabemos si esto responde a una estrategia empresarial del grupo Mahle; desconocemos lo que hay detrás o si pretende descapitalizar la factoría; por eso pedimos transparencia y también que las administraciones tomen cartas en el asunto y exijan responsabilidades por lo que consideramos un claro ataque al empleo industrial y al futuro de la comarca".

Recordaba que, desde el anuncio del primer expediente en septiembre de 2025, se han trasladado diferentes propuestas y alternativas para garantizar la viabilidad de las instalaciones, con la implicación de administraciones como el Ministerio de Industria y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, "la empresa vuelve a situar el despido como única respuesta a sus dificultades productivas".

"No podemos aceptar que Mahle vuelva a poner sobre la mesa 170 despidos cuando todavía no ha cumplido con su responsabilidad de buscar alternativas. Después de un año, seguimos sin un proyecto industrial que dé estabilidad a la plantilla y a la comarca".

Jesús Laín reclama a Mahle que rectifique su planteamiento, abandone la estrategia de recortes y se comprometa a negociar soluciones que permitan preservar el empleo.

Apuntaba que el 10 de noviembre los trabajadores y trabajadoras volverán a demostrar que están unidos y fuertes para llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias.

"Estamos en un sitio que emplea a cientos de mujeres, que no van a tener futuro si no hay un desarrollo industrial como este", ha advertido Juan Antonio Cuevas, secretario general de Industria de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, quien ha hecho un llamamiento a la la Junta. "Tenemos que hacer algo por la reindustrialización de Motilla".

Según ha dicho, "durante un año hemos estado intentando con el Ministerio de Industria y con la Junta que Mahle nos aportara algo tan sencillo como un simple dosier de las instalaciones para que cualquier empresa se pudiera interesar por esto y pudiera desarrollar aquí su futuro industrial y con él el de la comarca y el del pueblo".

"Ha sido Mahle la que ha torpedeado en todo momento la reindustrialización", por lo que ha pedido a la compañía recapacitar en la decisión de echar a 170 familias a la calle y recapacitar en la decisión de "torpedear" cualquier proceso de industrialización en Motilla del Palancar porque "no está afectando solamente a las personas que salen, que son las mayores perjudicadas, sino que está afectando a un pueblo entero y en una comarca entera".