Movilidad, aglomeraciones y riesgo de incendios convierten el eclipse del día 12 en un "reto", según Protección Civil

Archivo - La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/CUENCA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado la movilidad de personas, las posibles aglomeraciones y el riesgo de incendios como factores que convierten el eclipse del próximo día 12 de agosto en "un reto de seguridad logístico".

"Al final, en protección civil, cuando hablamos de anticipación, de prevención, de planificación, (hablamos de tener en mente) todos los escenarios posibles para diseñar un plan donde estén todas las posibilidades y que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo, para que la respuesta sea inmediata para cumplir nuestro fin último, que es proteger a las personas", destaca en una entrevista con Europa Press.

Protección Civil cuenta con un plan específico aprobado a finales de junio que establece principalmente el marco para la evaluación de riesgos y la gestión de emergencias. En paralelo, se prevé una escalada progresiva de activación de planes autonómicos. "Llevamos muchos meses trabajando dentro del seno del gobierno de España, pero también con las comunidades autónomas para que todo esté listo", ha recalcado Barcones.

De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) realizará el seguimiento de todas las emergencias que pudieran derivarse antes y después del evento. Además, se ha activado la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) desde el 6 de agosto, con especial atención a la predicción meteorológica y riesgos como incendios forestales.

Entre otras cosas, se ha desarrollado un visor interno con los puntos de observación proporcionados por las comunidades autónomas y se están evaluando diversos riesgos como los incendios forestales o evitar la saturación de redes en puntos de alta concentración, junto con operadores de telecomunicaciones.

"Recuerdo el 12 de agosto del año pasado, que fue un día muy complicado por los incendios forestales. Hemos tenido en cuenta esos puntos de observación que han estipulado las autonomías, con esa anticipación que nos lleva a ver que no estén situados en zonas de peligro de incendios forestales, que se garanticen las telecomunicaciones, que haya una visión correcta para que no se puedan generar después movimientos no previstos de personas", ha indicado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias.