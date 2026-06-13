Muere un hombre de 80 años tras caer a la piscina de su propiedad en Alcázar de San Juan

Calle Poblado Platea de Alcázar de San Juan
Calle Poblado Platea de Alcázar de San Juan - GOOGLE MAPS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 13 junio 2026 10:16
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CIUDAD REAL 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años de edad ha sido hallado sin vida este sábado en la piscina de la casa en la que residía, en la calle Poblado Platea de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el hallazgo del cuerpo de este hombre ha tenido lugar sobre las 2.19 horas.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos que han rescatado el cuerpo y una UVI cuyo personal ha certificado el fallecimiento de esta persona.

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