Muere un hombre tras caer desde un parapente en Caudete

Archivo - Caudete en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

ALBACETE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo en la localidad albaceteña de Caudete tras caer desde un parapente en una zona de difícil acceso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 13.23 horas en el paraje de la cima de Caudete, en el paraje de la ermita de Santa Bárbara.

Estas fuentes han indicado que el afectado ha caído en una zona de difícil acceso y ya había fallecido cuando han acudido a su rescate bomberos procedentes de Almansa.

En el operativo han participado también efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como un médico de Urgencias, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.