Muere un lince tras ser atropellado en San Martín de Montalbán

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TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ejemplar de lince ibérico ha muerto atropellado este miércoles en la CM-4009, a su paso por el municipio toledano de San Martín de Montalbán.

Así lo ha confirmado a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que indica que el atropello ha tenido lugar sobre las 8.58 horas, en el kilómetro 53 de la referida vía.

En el operativo movilizado desde el 112 han participado efectivos de la Guardia Civil y agentes medioambientales.

En la zona donde se ha producido el accidente existen señales de tráfico específicas alertan del peligro por atropello.