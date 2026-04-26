Muere un motorista de 56 años tras sufrir un accidente en Alcadozo (Albacete)

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Alcadozo - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 26 abril 2026 19:10
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ALBACETE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 56 años de edad ha perdido la vida este domingo tras sufrir una accidente en el kilómetros 45 de la CM-3203, a la altura de la localidad albaceteña de Alcadozo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 16.54 horas.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y una UVI de Hellín.

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