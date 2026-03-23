La muerte de un bebé en una guardería de Albacete no presenta "indicios racionales de criminalidad"

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ALBACETE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado este lunes de que del resultado preliminar de autopsia al bebé fallecido en una escuela infantil de Albacete la semana pasada "no se desprenden indicios racionales de criminalidad".

Las Diligencias Previas están abiertas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, plaza número 2, en funciones de guardia, según han informado a Europa Press desde el alto tribunal.

El pasado miércoles, día 18 de marzo, el 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso desde una escuela infantil de Albacete en el que se alertaba de que un bebé tenía dificultad para respirar. Desde el servicio de atención de urgencias de la región se envió una UVI, que fue la encargada de trasladar al menor al Hospital de Albacete.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, plaza número 2, en funciones de guardia, abría Diligencias Previas por el fallecimiento del bebé.

Las Diligencias Previas se abren, con carácter general, cuando hay un fallecimiento que se produce en circunstancias que no son las habituales, recordaban desde el TSJCM.