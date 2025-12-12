Muerte una persona tras una colisión entre un turismo y un camión en la A-4 en Villarta de San Juan

Lugar de la colisión entre un turismo y un camión en la que ha fallecido una persona en Villarta de San Juan. - 112 DE C-LM

CIUDAD REAL, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este viernes tras una colisión entre un turismo y un camión ocurrida en la carretera A-4, dentro del término municipal de Villarta de San Juan, en la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 15.52 horas en el kilómetro 149, en sentido Madrid, de la citada vía. Estas mismas fuentes han indicado que, tras el choque, el turismo ha quedado atrapado debajo del camión.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil; bomberos de Manzanares, que han realizado labores para liberar el cuerpo del fallecido; y una UVI, que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de esta persona.