La muestra 'Mujeres en la Informática' se podrá visitar en Ciudad Real durante todo el mes de marzo

Inauguración de la exposición. - UCLM

CIUDAD REAL 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Ciudad Real, como preámbulo al Día Internacional de la Mujer (8M), ha inaugurado la exposición 'Mujeres en la Informática'.

Integrada por un conjunto de paneles que recogen el nombre de 28 mujeres, que abarcan una etapa histórica de doscientos años, la muestra da cuenta de las contribuciones históricas y actuales de la mujer a la Informática, con el ánimo de visibilizar su trabajo en este sector y crear referentes femeninos en edades tempranas.

La Informática también se escribe en femenino. Un paseo por la exposición 'Mujeres en la Informática', que desde hoy y durante todo el mes de marzo puede verse en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real, basta para corroborar que "fueron ellas las pioneras en la programación y el diseño de algoritmos y que, sin embargo, sus aportaciones han sido frecuentemente invisibilizadas o han quedado habitualmente relegadas a un segundo plano en el relato tecnológico oficial", ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

Ada Lovelace, primera programadora de la historia; Hedy Lamarr, estrella de cine e inventora de la tecnología que sirvió de base para la wifi o el Bluetooth; o la española Ángela Ruiz Robles, desarrolladora del dispositivo considerado el precursor directo del libro electrónico, son solo un ejemplo de mujeres que recogen los paneles que conforman esta exposición, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), y con la que se quiere visibilizar las contribuciones históricas y actuales de las mujeres a la Informática.

La exposición, que ha inaugurado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, ha sido organizada por la profesora de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real Carmen Lacave, en colaboración con el proyecto de Mujeres Ingeniosas de la UCLM que coordina la profesora Gloria Rodríguez Patricia, y recoge el nombre de 28 mujeres que abarcan doscientos años de historia.

Con ella, el centro pretende proporcionar modelos de rol que ayuden a fomentar el talento femenino en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), contribuir a la reducción de la brecha de género en la tecnología y demostrar que "el desarrollo y la innovación no tiene género, sino que se basan en el ingenio y la perseverancia".ç

Los materiales elaborados y que forman parte de la exposición se han alimentado del trabajo colectivo del estudiantado de la asignatura Metodología y Tecnología de la Programación de la ESI, que viene estudiando en los últimos cursos los sesgos de género en los algoritmos como actividad docente, labor que ha obtenido dos premios en las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI) en España.

La exposición forma parte del proyecto Mujeres Ingeniosas FCT-24-21362 con la colaboración de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En su inauguración han participado, junto a la vicerrectora y las profesoras Lacave y Rodríguez, el director de la ESI, Crescencio Bravo; y la concejala de Educación e Igualdad en el Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo.