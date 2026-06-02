Una mujer resulta herida por arma blanca tras ser apuñalada por otra en una calle de Bolaños de Calatrava

Archivo - Bolaños de Calatrava - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años de edad ha resultado herida por arma blanca tras ser apuñalada por otra mujer este lunes en una calle de Bolaños de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar este lunes a las 19.35 en la calle Ánimas, en la vía pública.

La mujer de 63 años de edad presentaba una herida por arma blanca y, tras ser atendida por un médico de Urgencias, era enviada en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Ciudad Real, mientras que otra mujer, de 30 años, también era atendida por un ataque de ansiedad y desplazada en otra ambulancia al mismo hospital.

Hasta el lugar, además de los medios sanitarios, se han acercado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.