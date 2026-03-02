Una mujer resulta herida tras un intento de robo en la vía pública en Guadalajara

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL - Archivo

GUADALAJARA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 69 años ha resultado herida este lunes tras un intento de robo en la vía pública en Guadalajara capital, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso tenía lugar sobre las 13.59 horas en la calle Méjico.

La mujer ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Guadalajara y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y local.