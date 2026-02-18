Mujeres víctimas de trata de C-LM se sitúan entre 23 y 32 años y proceden en su mayoría de Latinoamérica, según Junta

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presidido la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, en la sede del Archivo Regional de Castilla-La Mancha. - JCCM/A.PEREZ HERRERA

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de "irregularidad".

Estos son algunos datos que ha trasladado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en declaraciones a los medios antes de participar en la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual en Toledo, un órgano que se reunión por primera vez en el mes de septiembre.

Respecto a la procedencia, están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este "están dejando de funcionar".

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver "con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran". Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y "la situación de indefensión que tienen es muy grande".

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando "de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres".

Se ha detectado "el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares", a los que "es muy difícil acceder" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo", ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando "los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres", las cambian o trasladan a otros entornos.

DISPARIDAD DE DATOS

La titular de Igualdad en Castilla-La Mancha ha lamentado que haya pocos datos sobre la explotación sexual, una realidad a la que "nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar", al tiempo que ha incidido en la disparidad de los mismos para saber a cuántas mujeres afecta en la región.

Según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto, In Género, dice que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

"Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región", ha reclamado.

Asimismo, ha demandado "avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales" que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución.

"No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución", ha afirmado.

En lo que también hay que trabajar, según Simón, "es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta". "No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico", ha aseverado.

Castilla-La Mancha es "una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual", un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque "no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer". Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

UN ENFOQUE CUÁDRUPLE

De este modo, el Gobierno regional trabaja en reforzar una estrategia regional "que involucre a todas las partes" para poder disponer de algunas herramientas para poder combatir la trata. Se basa en cuatro enfoques, con las cuatro 'P': prevención, protección, persecución y partenariado.

Prevenir, trabajando con la sociedad para concienciar de que la trata con fines de explotación sexual y la prostitución es una manera más de ejercer violencia hacia las mujeres, con más énfasis con las personas más jóvenes. Proteger, para dar una alternativa y una salida a las víctimas.

Persecución, "porque resulta imprescindible que haya herramientas legales para acabar con la trata con fines de explotación sexual y la prostitución; y "colaboración entre todas las administraciones" para aglutinar "las mejores herramientas", para compartir y compaginar los datos y poder establecer las mejores estrategias.