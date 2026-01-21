La multinacional especializada en ciberseguridad CrowdStrike se incorpora al CRID de Talavera

El consejero tras la firma con la multinacional estadounidense CrowdStrike . - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su satisfacción por la incorporación de la multinacional estadounidense CrowdStrike al Centro Regional de Innovación Digital (CRID) de Talavera de la Reina, un paso que va a permitir reforzar la capacidad innovadora y el conocimiento tecnológico de la región, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad y la salud digital.

Así lo ha trasladado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el acto de firma del protocolo de colaboración que ha presidido junto al vicepresidente de CrowdStrike en Europa, Joan Taule, este miércoles en las instalaciones del CRID, según ha informado la Jutna en nota de prensa. Un acuerdo por el que la multinacional norteamericana se incorpora al Centro de Conocimiento de Ciberseguridad.

Ruiz Molina ha señalado que, con la firma de este acuerdo, son ya 18 las compañías internacionales líderes en el sector que desarrollan su actividad en las instalaciones de este centro regional, que es uno de los principales activos de la Agencia de Transformación Digital y que tiene uno de los directorios tecnológicos más completos de España. Un centro que desde su puesta en marcha ha contribuido a la creación de 280 empleos altamente cualificados.

Una creación de empleo, ha dicho el consejero, que está "favoreciendo", con la colaboración inestimable de las autoridades universitarias y educativas, la retención de talento digital y el retorno de los profesionales castellanomanchegos a la región, tras la creación de oportunidades laborales relacionadas con las nuevas tecnologías.

Un "centro vivo" que en 2025 ha acogido cerca de 90 eventos tecnológicos, con más de 2.300 asistentes de perfiles muy diversos: empresarios, funcionarios, estudiantes y ciudadanía en general. Un centro de crecimiento continuo y un "motor tecnológico para Castilla-La Mancha", ha señalado Ruiz Molina.

INCORPORACIÓN AL CENTRO DE CONOCIMIENTO DE CIBERSEGURIDAD

Durante su intervención, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que, con la firma del protocolo que hoy se ha materializado, la empresa estadounidense CrowdStrike se incorpora al Centro de Conocimiento de Ciberseguridad del CRID, junto a sus partners estratégicos como Amazon Web Service (AWS) y Madrija, empresa tecnológica de Castilla-La Mancha con creciente proyección nacional e internacional.

De esta forma, CrowdStrike se va a sumar a otras compañías líderes del sector, como Palo Alto Networks y Fortinet, que ya operan en este centro de conocimiento en alianza con la empresa regional Unitel.

Un acuerdo, ha dicho el consejero, que va a permitir, en primer lugar, la creación en Talavera de la Reina de un centro de validación de nuevas soluciones tecnológicas en materia de ciberseguridad, basadas en patrones de inteligencia artificial, con especial foco en la salud digital; y, en segundo lugar, la colaboración para mejorar las capacidades digitales del personal de la Administración regional, especialmente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), así como el refuerzo de la capacitación del tejido empresarial en materia de seguridad digital.

ESTRATEGIA REGIONAL DE CIBERSEGURIDAD

Unas actuaciones que, en palabras del consejero, van a "reforzar la estrategia digital en materia de ciberseguridad" que se ha desarrollado en el ámbito de la Agencia de Transformación Digital y que tiene unos objetivos muy claros, como son la creación y consolidación de infraestructuras en materia de seguridad digital, el uso de la inteligencia artificial para detectar amenazas a priori y automatizar y responder en un menor tiempo a posibles incidentes.

También el refuerzo y formación continua del personal especializado en este ámbito e impulsar la formación y la concienciación de la ciudadanía y de las empresas para mejorar su confianza y seguridad digital.

Entre las iniciativas ya en marcha, el consejero ha detallado el portal web de ciberseguridad de Castilla-La Mancha, la cátedra de ciberseguridad desarrollada junto a la UCLM, talleres formativos y cursos de capacitación, un laboratorio virtual para empresas y el propio Centro de Conocimiento de Ciberseguridad del CRID, que tiene como finalidad "suministrar al tejido empresarial de más capacidad innovadora en esta área y facilitar al Gobierno regional el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado en materia de seguridad", ya que "si no hay confianza en el uso de la tecnología, no se puede hablar de transformación digital", ha dicho Juan Alfonso Ruiz Molina.

Esto es un sólido ecosistema de ciberseguridad integrado en la Estrategia Digital de Castilla-La Mancha, desarrollada desde hace más de una década para acelerar la transformación digital de la región y que se centra en modernizar la Administración regional, con la implantación de la inteligencia artificial, fortalecer el sistema de salud mediante la innovación tecnológica, reforzar la ciberseguridad, reducir la brecha digital, combatir la despoblación con la implantación de nuevas tecnologías, impulsar un sector tecnológico más potente y favorecer la creación de empleo cualificado y la retención de talento.

Una estrategia, ha concluido, que se basa en la colaboración público-privada, de la que el acuerdo que hoy se ha suscrito es un ejemplo, "facilitando que el Gobierno regional cumpla esos objetivos tan ambiciosos en materia de transformación digital" y que consolida a Castilla-La Mancha como una región "abierta a la inversión en innovación". En este contexto, el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha reafirmado su compromiso de ser un "aliado muy fiable" para aquellas empresas que apuestan por desarrollar proyectos tecnológicos en la región, que se caracteriza por la "estabilidad y la tranquilidad frente a lo que nos encontramos en España y a nivel mundial".

Al acto también han acudido el director general de Salud Digital, Cayetano Fuentes; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, Maria Castaño; el vicerrector de Postgrado y Formación Permanente, Santiago Gutierrez; así como representantes de empresas tecnológicas del CRID.