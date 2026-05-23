El mundo íbero se alía con las nuevas tecnologías para darse a conocer en Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas

Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas de Valdepeñas. - EUROPA PRESS

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

Mostrar la vida, cultura, urbanismo y desarrollo de una ciudad íbera que estuvo a pleno funcionamiento entre los siglos VI y III a.C., empleando en esa labor, entre otros instrumentos, las nuevas tecnologías, es uno de los fines que va a permitir el proyecto 'Una ciudad ibérica abierta a la sociedad' que se está llevando a cabo en el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas (Ciudad Real).

El director principal y científico de las investigaciones y proyectos del Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas, Juan Blánquez, es consciente de que como casi todas las ciencias "también la arqueología necesita una adaptación de su lenguaje, y de sus metodologías científicas para que la ciudadanía lo pueda entender".

Algo que, en este caso, se hace aplicando "metodologías actuales para favorecer que el gran público no especialista entienda mejor lo que es el pasado y de esa manera comprenda su propio presente", según explica a Europa Press el propio Blánquez, que señala que las nuevas tecnologías son solo una parte de la "accesibilidad universal" que se pretende alcanzar para que el ciudadano "comprenda y disfrute de ver su pasado".

"Hoy día, de manera internacional, la accesibilidad universal se entiende en un triple sentido, evidentemente el físico, pero igual de importante o más es también el sensorial, tocar, ver, oír, oler, y luego el más fundamental que es el cognitivo, es decir, entender, porque de qué me vale que yo pueda ir por una rampa o de qué me vale que yo pueda tocar un muro si no entiendo lo que significa", ha ejemplificado.

Hilando con este argumento, aclara que las nuevas tecnologías "tienen un papel primordial, porque justamente tienen en sí mismas un gran carácter pedagógico", y suponen "una de las ciencias auxiliares más útiles para la ciencia arqueológica para difundir el valor del patrimonio", a juicio de Blánquez.

En la actualidad no se puede restaurar un muro pero sí podemos ver gracias a unas gafas, de manera digital, "cómo de la vertical de un edificio salen alambres que reproducen el volumen de todo el edificio, la altura" en realidad aumentada, o ver en las tablets o en los teléfonos "imágenes que recrean en 3D" y que podemos mover con el dedo "para verlas en todas sus dimensiones y en todas sus orientaciones".

ORIGEN DE LA IDENTIDAD DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Un nuevo lenguaje digital cuyo valor ensalza también el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, pues va a permitir que, a través de la realidad digital, "un joven o un mayor no necesite un parque que le explique cómo era esto, no, sino que vamos a recrear digitalmente el yacimiento, con lo cual vamos a hacerlo con un lenguaje accesible en el que los jóvenes, sobre todo, no solamente reconozcan esa identidad, sino que la entiendan".

"La arqueología, igual que la medicina, tiene un lenguaje propio que no siempre entendemos", por lo que las nuevas tecnologías ayudarán a su comprensión, según Martín, quien agradece la inversión de 3 millones de euros del Ministerio de Industria y Turismo, procedentes de los fondos Next Generation con los que se financiará este proyecto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El hecho de que el Cerro de las Cabezas se haya incorporado al catálogo de los parques arqueológicos de Europa contribuye a que este yacimiento empiece a existir para todas aquellas personas que buscan "un turismo interior de identidad, de descubrimiento, de curiosidad, de conocimiento", sirve, además, como reconocimiento del trabajo que desde hace 40 años lleva el Ayuntamiento realizando en este lugar.

"La identidad de cómo era una vivienda, cómo era un horno, cómo era una muralla defensiva como la que tenemos recreada a mi espalda, todo eso no se ha hecho de un día para otro", admite el alcalde, quien, como ejemplo de la importancia del yacimiento, indica que si un ciudadano de la Península Ibérica "quiere saber dónde nació la identidad de la península ibérica" tiene que visitarlo.

Finalmente, Jesús Martín reconoce que aunque las labores de excavación se tienen que ir haciendo "muy lentamente", las inversiones deben continuar en los próximos años para ampliar este yacimiento, no solo con nuevos descubrimientos sino consolidando "lo que ya hemos sacado a flote".

COMPRENSIÓN Y PROTECCIÓN

El arqueólogo municipal Julián Vélez coincide en que los medios digitales servirán como complemento al Centro de Interpretación del Cerro de las Cabezas, el mejor "arma", a su juicio, para enseñar "a comprender, a ver", un yacimiento "espectacular" compuesto por 1.600 metros lineales de líneas amuralladas que "envuelven una ciudad perfectamente planificada, perfectamente organizada".

Consciente de que cuando se habla de etapas preibéricas o prehistóricas "es difícil comprender a veces lo que estamos viendo si no nos lo explican perfectamente", Vélez destaca cómo el visitante puede ver en el Centro de Interpretación la forma de vida, las viviendas, las murallas o la forma de morir de las personas que habitaron el Cerro de las Cabezas, lo que "hará más fácil" luego pasear por las calles del yacimiento.

Un lugar cuyo "principal valor" y lo que lo hace "único", es que no fue ocupado con posterioridad, lo que supone "un elemento principal para decirnos qué ocurrió y cómo se desarrolló esa cultura hispánica que precedió a la cultura romana posterior al siglo II y que ocuparía toda la Península Ibérica".

Con solo un 10 por ciento por ciento de superficie excavada --entre 12.000 y 13.000 metros cuadrados de un total de 140.000--, fue la construcción de las obras de la autovía Madrid-Cádiz la que dio "un gran impulso" a este yacimiento que había que proteger, cuyo principal reto en la actualidad es la localización de sus necrópolis, teniendo en cuenta que desde el año 700 al 200 a.C., seguramente hubo varias.

Una construcción basada en la piedra y el barrio, en la arcilla, que si se deja a la intemperie sin articular determinados procedimientos haría que "en dos años prácticamente" desapareciera todo, Julián Vélez incide en la necesidad de proteger estos restos, para ponernos en valor y exponérselos al público, algo a lo que contribuirá también el desarrollo de esas tecnologías digitales más modernas.