El mundo rural acuerda en Sigüenza reivindicar leyes estatales y bonificaciones a funcionarios que vivan en un pueblo

Foto de familia del II Foro de Desarrollo Rural celebrado este viernes en Sigüenza. - RAFAEL MARTIN SOLANO/RECAMDER

El II Foro de Desarrollo Rural organizado por Recamder acuerda 12 propuestas que defenderá ante las instituciones

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 25 (EUROPA PRESS)

El II Foro de Desarrollo Rural celebrado este viernes en Sigüenza ha finalizado con la aprobación del 'Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural', un documento que recoge un total de 12 propuestas para seguir avanzando en la lucha contra la despoblación y no frenar las posibilidades de desarrollo de los pequeños municipios.

Las reivindicaciones y acuerdos, que serán presentadas a las diversas instituciones, han sido extraídas de los diferentes debates de este Foro en el que se han dado cita alrededor de 900 personas procedentes de municipios de doce comunidades autónomas y de 34 provincias de toda España.

El manifiesto reclama al Gobierno de España la aprobación de una Ley Estatal frente a la Despoblación que permita extender al conjunto de la nación políticas ya desarrolladas en la ley autonómica y pionera de Castilla-La Mancha, combinando medidas económicas, sociales, fiscales, territoriales y de planificación destinadas a garantizar que las personas que residen en el medio rural puedan acceder a servicios y oportunidades en condiciones de igualdad.

Otro de los puntos del Manifiesto considera prioritario reforzar el papel de los Grupos de Desarrollo Rural y garantizar y blindar presupuestariamente el programa LEADER manteniendo una reserva mínima obligatoria del 5% de los recursos financieros que se destinan a desarrollo rural.

Entre los acuerdos también se recoge instar al Gobierno de España a establecer un régimen fiscal específico para pueblos afectados por la despoblación, que incluya bonificaciones fiscales reforzadas y medidas tributarias específicas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y determinadas tasas municipales.

Además, se insta a la aplicación de un IVA al 0% en los productos de primera necesidad y de un 7% del resto, que se incluya un complemento económico del 25% del salario para los empleados públicos que fijen su residencia en municipios rurales y que dicha residencia se tenga en cuenta como mérito en los concurso-oposición.

El Manifiesto también reclama un sistema de financiación local y autonómica adecuada al coste efectivo de los servicios públicos que deben prestar los pequeños municipios y las comunidades autónomas, incorporando factores como la dispersión territorial, la baja densidad de población o la distancia respecto de los principales núcleos urbanos.

Asimismo, se reclama la revisión del modelo de organización y asistencia administrativa de los municipios de menos de 5.000 habitantes, que se establezcan procedimientos de contratación pública proporcionados a la capacidad de las pequeñas entidades locales y que se habiliten mecanismos de financiación y asistencia técnica específicos para sufragar los costes administrativos y profesionales, facilitando la participación de las pequeñas empresas y autónomos del territorio.

También se solicita una normativa urbanística y territorial adaptada al medio rural, con procedimientos administrativos ágiles, proporcionados y adecuados a la dimensión de los proyectos, así como una política específica de vivienda rural que permita movilizar vivienda vacía, rehabilitar el parque residencial existente y facilitar la disponibilidad de suelo para construir nueva vivienda.

AGUA Y ENERGÍA

El agua y la energía son dos temas que también se incluyen en el Manifiesto. En primer lugar, se solicita al Gobierno de España que priorice políticas hidráulicas que permitan seguir teniendo agua almacenada y que garanticen la disponibilidad y abastecimiento en el medio rural.

Además, se recuerda que el medio rural es generador de energía y este debe traducirse en retornos económicos, sociales y territoriales efectivos para los municipios productores y para sus vecinos.

También se menciona como media de justicia un bono del 25% sobre la potencia instalada y la energía consumida, que también se aplique a los operadores de telefonía.

El Manifiesto reclama que se garantice una conectividad digital de calidad y una red de movilidad adecuada y que la digitalización nunca sustituya servicios presenciales que resultan necesarios.

MEDIDAS URBANÍSTICAS EN C-LM

En este foro, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la redacción del Estatuto del Pequeño Municipio que incluirá una normativa urbanística diferenciada para las zonas rurales.

Martínez Guijarro ha recordado que la LOTAU, normativa urbanística de la región, "es una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo, algo que no sucede en los pequeños municipios".

A esto se suma, ha dicho, que en el articulado del Estatuto del Pequeño Municipio se van a incluir fórmulas para reforzar la capacidad administrativa de los pequeños ayuntamientos ante la problemática que se enfrentan por la falta de secretarios.

En concreto, se va a plantear, en colaboración con las diputaciones provinciales, establecer "oficinas de apoyo a la gestión de pequeños municipios" que permitan afrontar dificultades como la falta de medios técnicos y administrativos.

MÁS LEADER, MÁS GDR Y MÁ AGUA

De su lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha defendido tres cuestiones fundamentales para el medio rural en los próximos años, como son "financiación para LEADER y los Grupos de Desarrollo Rural, agua para el desarrollo del medio rural y reconocimiento del habitante con vinculación a los pueblos".

Así lo ha reivindicado durante su participación en la Mesa sobre 'El futuro del medio rural, un mundo de posibilidades', donde ha demandado que la PAC post 2027 cuente con financiación suficiente para las políticas de desarrollo rural y que el programa LEADER, mantenga una reserva del 10% de estos recursos, "así lo pedimos en abril en Bruselas junto a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y así lo seguimos demandando".

El consejero ha mostrado su convencimiento acerca de que "el futuro del medio rural se tiene que construir desde el territorio y contando con las personas que viven en él y para eso son necesarios estos fondos". Esta es la línea de trabajo que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha a través de LEADER y los GDR "con muy buenos resultado, por eso reclamamos su continuidad".

EN DEFENSA DE SIERRA NORTE, ALCARRIA O MOLINA

En este foro, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha respaldado la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que las comarcas de la Sierra Norte, Molina y la Alcarria, en la provincia de Guadalajara, sean catalogadas por la Comisión Europea como "zonas despobladas", como ya ocurre con la provincia de Cuenca.

Bellido, que ha clausurado este viernes el acto, ha puesto en valor cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha está "liderando esta posición en las instituciones europeas para defender que estas comarcas rurales, que conforman tres cuartas partes de la provincia, merecen las mismas ventajas que estas provincias que nos rodean".

Ha sido en este marco en el que se ha referido al anuncio realizado esta semana en Irlanda por parte del presidente del Ejecutivo Regional, Emiliano García-Page, durante esta misma semana en el Comité de las Regiones, para pedir a la Comisión Europea que reconozca como "zona poco poblada" a los 267 municipios de las comarcas de Molina, Sierra Norte y las Alcarrias de Guadalajara por su carácter contiguo a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.