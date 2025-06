Los municipios toledanos de Cebolla, Mesegar de Tajo y Montearagón estrenan estaciones depuradoras de aguas residuales

MONTEARAGÓN (TOLEDO), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes las estaciones depuradoras de aguas residuales de Cebolla, Mesegar de Tajo y Montearagón, tres municipios toledanos que verán mejorada la sostenibilidad de la gestión del ciclo integral del agua para 11.760 habitantes equivalentes, con una inversión de 5,4 millones de euros.

Ha sido durante un acto en Montearagón, donde el responsable autonómico ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; el alcalde de Montearagón, Teodoro Jiménez; la alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno, y el alcalde de Mesegar del Tajo, José Luis Arrogante.

En su intervención, García-Page ha señalado que actuaciones como estas no se hacen solo "porque queremos" sino porque "estamos obligados" y porque hay que cumplir la ley. "Lo mandan las directivas europeas, lo dice la legislación española, lo dice, digamos, el sentido común", ha manifestado.

"Hay que intentar no ensuciar, ya no digo cuidar el planeta, no ensuciarlo, no perjudicarlo, no estropearlo y eso pasa por mantener limpias nuestras aguas", algo que ha incidido en que es "de sentido común" pues "no hace falta estar en la Unión Europea para saber que no se puede y no se debe contaminar y que además al ritmo que vamos maltratando el planeta nos lo cargamos".

De la misma manera ha recordado que los recortes que vivió la Comunidad Autónoma durante el gobierno del PP "no se cebaron sólo con las cosas que más nos duelen, se cebaron en muchas obras", lo que significó un coste en "pagar multas a las empresas" y "a los propietarios por hacer mal los recortes, ni siquiera por hacerlos, por hacerlos mal", ha indicado.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

En el mismo sentido se ha expresado, con antelación, la consejera de Desarrollo Sostenible, al detallar que recuperar estas tres Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, que ha llevado a cabo la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, ha supuesto un largo proceso tras la suspensión por parte de María Dolores Cospedal en el año 2011, "precisamente cuando el avance de las obras era elevado a nivel económico, unos 3,3 millones de euros, y estando prácticamente finalizada la obra civil en un 72 por ciento".

Gómez ha destacado la importancia de este proyecto para estos tres municipios de la provincia de Toledo que, hasta ahora, no disponían de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, "por lo que se ha dado un paso importantísimo para que estén adaptadas a la normativa europea sobre depuración de aguas y al desarrollo que los municipios necesitan, por eso se han diseñado para 12.158 habitantes equivalentes que contemplan no solo los habitantes sino también la industria".

Estas tres depuradoras forman parte de los proyectos que contempla el Plan de Depuración de Castilla-La Mancha con el que el Gobierno regional, por medio de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, ayuda a los municipios que no cuentan con recursos propios para que puedan disponer de las infraestructuras necesarias para la mejora de la gestión sostenible del ciclo integral del agua.

Ha señalado que el Gobierno castellanomanchego está utilizando tanto recursos propios como fondos europeos para "avanzar más rápidamente en la construcción de las infraestructuras hidráulicas que Castilla-La Mancha necesita". De hecho, ha recalcado que ya se están ejecutando "el 71 por ciento de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados a depuración".

La consejera ha recordado que están en marcha 27 nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales en Castilla-La Mancha con una inversión de 94 millones de euros. Además, ha apuntado que la inversión en materia de depuración en la provincia de Toledo "supera los 30 millones de euros y si sumamos los proyectos de abastecimiento que también están en marcha, asciende a 36 millones de euros".

Respecto a las tres nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, ha informado que todas han comenzado la puesta en servicio definitiva y "a día de hoy, están trabajando a pleno rendimiento" y que "para dar solución a los problemas históricos de Montearagón, se ha incorporado un nuevo colector de llevada a la EDAR".

DEPURADORA "BONITA Y NECESARIA"

Los tres alcaldes implicados han mostrado su agradecimiento a la Junta por esta actuación que era "muy necesaria" para su crecimiento, y que el primer edil de Montearagón ha definido como "bonita, necesaria y esperemos que para muchos años".

"Yo nunca las he visto bonitas, son necesarias, útiles. Estas ni siquiera es que sean ni bonitas ni feas, glamur no tienen ninguno, es que están encima enterradas, es decir, que ni siquiera se ven, pero bueno, si queréis que un colector o una depuradora sea bonita pues estupendo", ha ironizado García-Page tras las palabras de Teodoro Jiménez, subrayando que "lo más bonito" es que estos municipios dejen "de recibir sanciones de la Confederación Hidrográfica".

En el acto de inauguración también han estado la consejera Portavoz, Esther Padilla; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres; el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez; el director de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino; la diputada provincial, Tita García, y los responsables de la UTE Inima Medio Ambiente y Viales y Obras Públicas, adjudicataria de las obras.