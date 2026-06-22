El Museo de la Minería de Puertollano abrirá sus puertas el 24 de junio con entrada gratuita hasta fin de año

El concejal de Cultura de Puertollano, Juan Sebastián López Berdonces. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

El Museo de la Minería de Puertollano (Ciudad Real) abrirá oficialmente sus puertas el 24 de junio con entrada y guías gratuitos para todos los visitantes hasta final de año, e incluirá, además de la visita libre, dos modalidades de visitas guiadas y un inmersivo servicio de realidad virtual para conocer a fondo y en primera persona el pasado de la cuenca carbonífera de Puertollano.

Según ha avanzado este lunes en rueda de prensa el concejal de Cultura, Juan Sebastián López Berdonces, el museo permanecerá abierto de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas. Este día, y desde el museo, tendrán lugar las salidas de las visitas al monumento natural del carbonífero de Puertollano, en la zona de la antigua mina de Encasur.

La entrada y recorridos guiados al museo de la minería serán gratuitos hasta final de año, momento a partir del cual se regulará, previa aprobación de ordenanza municipal, una entrada básica con un precio "simbólico", que se podrá complementar con visitas guiadas diarias con acceso a la mina imagen, y otras que se podrán contratar en la web municipal.

El horario de las visitas guiadas previa inscripción en web será a las 10.00 y a las 18.00 horas para un máximo de 25 personas, mientras que las visitas diarias con acceso de la mina imagen se podrán realizar sobre la marcha a las 12.00 horas.

Además de las novedades ya anunciadas, el museo ha incorporado un servicio de realidad virtual, con el cual se podrá conocer el propio museo, el entorno minero de Puertollano y el pasado del carbonífero. Estas mismas gafas también podrán utilizarse en la Oficina de Turismo de la Casa de Baños, aunque la Concejalía de Cultura no descarta la incorporación de otros monumentos emblemáticos de Puertollano.

Para la apertura del Museo se ha realizado la contratación de tres personas por medio del Plan de Empleo Municipal y del Plan de Junta de Comunidades, que se encargarán de la atención al público. Además la empresa Calatrava Turismo y Gestión realizará visitas cada dos semanas, en un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Puertollano.