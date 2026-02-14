Museo de Obra Gráfica de San Clemente celebrará sus 20 años con una exposición de fondos de la Fundación Antonio Pérez

Sede de la FAP en San Clemente. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

La Fundación Antonio Pérez celebra este mes de febrero las dos décadas de vida del la sede de San Clemente y los actos comenzarán con la exposición 'Obra Gráfica en los Fondos de la Fundación Antonio Pérez, 20 aniversario Museo de Obra Gráfica de San Clemente' que pretende dar a conocer una pequeña selección de los fondos de grabado que la Fundación posee en su colección.

Una ocasión para poder contemplar por primera vez en una exposición obras inéditas del fondo gráfico inicial de la colección de Antonio Pérez junto a algunas de las piezas más importantes de las donaciones que la FAP ha recibido a lo largo de su historia, según ha informado la Diputación de Cuenca en nota de prensa.

Así, entre las obras que compondrán esta ambiciosa exposición se encuentran las de autores tan reconocidos como Antonio Saura, Fernando Zóbel, Yturralde, Joan Brossa, Victoria Santesmanses, Sempere, José Guerrero, Lucebert, Javier Pagola, Manolo Millares, Manolo Valdés, Equipo Crónica, Rosa Torres, Águeda de la Pisa, Salvador Victoria, Ángel Cajal, Bonifacio, Keiko Mataki, El Manchas, Alfredo Alcaín, Antonio Alcaraz, A.R. Penck, Jaime López Molina, Max Neuman, Xavier Montsalvatge, José Luis Jover o Luis Gordillo.

La sede de San Clemente fue el primer espacio con el que contó la Fundación Antonio Pérez fuera de la capital creada en 2006 a partir de los fondos de obra gráfica de la colección de Antonio Pérez, fondo que junto al de fotografía era el más numeroso en ese momento.

Un lugar creado gracias al afán coleccionista de Antonio y a un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cuenca, la Fundación Antonio Pérez y el Ayuntamiento de San Clemente, que desde el primer momento ha colaborado de manera muy activa.

El museo se encuentra ubicado en uno de los edificios más representativos del municipio, levantando en el siglo XVI bajo los bocetos del arquitecto Domingo Zaldivi, hoy declarado Bien de Interés Cultural.