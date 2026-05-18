El Museo del Turismo llega por primera vez a la región con una sala en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca

Inauguración de la sala 126 del Museo del Turismo en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Turismo llega por primera vez a Castilla-La Mancha con la apertura de su sala 126 en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.

"Hasta que nadie demuestre lo contrario, somos el museo más grande del mundo, al menos en expansión", ha bromeado el coordinador y fundador del Museo del Turismo, Alberto Bosque, durante la inauguración de la primera vitrina en la región de este museo descentralizado, presente en 21 países de los cinco continentes gracias a la colaboración de unos 400 voluntarios.

El escaparate está dedicado a la historia del turismo en Cuenca "y pasa a ser otro recurso en una ciudad que es patrimonio mundial", ha subrayado Bosque, que ha tenido la mano a otras ciudades de Castilla-La Mancha que quieran albergar una de estas salas, en las que tienen cabida aportaciones ciudadanas a la colección.

El profesor de historia de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Alberto Gónzalez, ha comentado que han dividido esta vitrina en cuatro temáticas: patrimonio artístico e histórico de Cuenca, patrimonio natural, industria turística y la Facultad de Ciencias Sociales, "como lugar de formación de los futuros profesionales del sector turístico", ya que en esta facultad se estudia tanto el grado de Turismo como un posgrado en Dirección de Empresas Turísticas.

En cuanto a los contenidos, destacan los folletos turísticos de Cuenca editados en distintas épocas: dictadura de Primo De Rivera, II República y franquismo, "que permiten ver la evolución de la promoción turística de la ciudad y de la provincia".

Hay también carteles, planos y publicaciones turísticas, un libro sobre el centenario del turismo español, una guía de setas y una cámara de juguete que es un un visor de diapositivas que muestra imágenes de la provincia "que hemos datado entre los años 1960 y 1971".

Finalmente, hay un rincón dedicado al Balneario Solán de Cabras y en este apartado la facultad ha agradecido la colaboración del director de marketing de la empresa de aguas, Carlos del Pozo.

En la inauguración de la Sala 126 ha estado presente Fernando Honrado, responsable del área de turismo de Eturia, la empresa pública de promoción y turismo de Castilla-La Mancha, que ha felicitado a los promotores de esta iniciativa porque "en estos tiempos en el que estamos involucrados en estar a la última en las labores de promoción, no vienen nunca mal echar la vista atrás y trabajar con los fundamentos del turismo".

ESPACIO COWORKING

Por otro lado, la facultad de Ciencias Sociales de Cuenca ha aprovechado también para inaugurar un nuevo espacio coworking que se ha habilitado en un antiguo almacén. El decano Ricardo Martínez Cañas ha señalado que esta nueva sala contará con 23 puestos "para desarrollar distintas actividades tanto para profesores como para estudiantes".