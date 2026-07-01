Música en directo y actividades para todos los públicos, este sábado en el 'Melosound Festival' de Barajas de Melo

Cartel del Melosound Festival. - MELOSOUND

CUENCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 4 de julio, la localidad conquense de Barajas de Melo acogerá la décimotercera edición del 'Melosound Festival', una jornada ininterrumpida repleta de música, convivencia y buen ambiente que se desarrollará nuevamente en el Espacio Lavadero.

Un año más, la Asociación GClub, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento del municipio, organiza esta cita cultural, tal y como ha informado en un comunicado.

La programación oficial del festival arrancará a las 13.00 horas con un acto de presentación de la Jornada. Apenas media hora después, a las 13.30 horas, se dará el pistoletazo de salida musical con el 'concierto aperitivo' protagonizado por Juanita Crimson & The Red Rooster.

La banda está formada en la sierra madrileña pero liderada por la barajeña Raquel Alcalde, 'Juanita Crimson', cantante y músico, y acompañada por Nacho Sada, guitarra con amplia experiencia en la escena musical londinense, desarrollando y participando en proyectos de rock, blues, jazz, funk y fusión; Mario De Castro, bajo eléctrico, y amplia experiencia en el ambiente del blues y rock madrileño; Deibiz Elorriaga, batería, experimentado multi-instrumentista con una larga carrera musical.

A las 16.30 horas, la actividad se trasladará a la piscina municipal para la esperada Poolparty. El encargado de amenizar las horas más calurosas del día será el elpaseantedj. Fiel a su estilo, el DJ no presentará una sesión cerrada ni playlists predefinidas, sino que ofrecerá música adaptada a la energía del momento y del público, abarcando géneros que van desde el indie y el pop, hasta el funky, la música disco y la electrónica.

La música en directo regresará al escenario principal a las 22.30 horas con El Coche Amarillo, una jovencísima banda madrileña de pop/rock en español que cuenta con experiencia en los escenarios y en programas de televisión. Combinarán temas propios con versiones muy frescas y potentes de grupos emblemáticos como Extremoduro, Platero y tú, El Canto del Loco o La La Love You.

A partir de la medianoche (00.00 horas), tomará el relevo Casa Dragón. Llegados desde Soria y Mérida, sus integrantes --que ya participaron en el festival bajo otra formación-- ofrecerán un espectáculo lleno de energía con ritmos contundentes y letras originales e irreverentes, capaces incluso de dedicar una canción al censo del municipio ('Todos los caminos llevan al excel').

Como colofón final, a partir de la 1.30 horas, la cabina será para DJ Moderno, quien visita el festival por segunda vez tras su éxito en la pasada edición. Con más de 20 años de trayectoria publicando remixes de bandas indies nacionales e internacionales y agitando la noche en festivales de primer nivel como el FIB, Sonorama o Gigante, pondrá a bailar a todos los asistentes con sus inconfundibles mashups y remezclas.

El presidente de la Asociación GClub, Ángel García, ha manifestado la ilusión que supone celebrar esta edición, destacando "la cada vez mayor acogida del evento y la participación de público de cualquier edad". También ha subrayado "la colaboración y el patrocinio de numerosos establecimientos y empresas del municipio que ven en estas actividades de ocio y cultura una manera de contribuir a la dinamización turística y económica de Barajas de Melo".

El objetivo fundamental de la jornada es "ofrecer un día de buena música, crear espacios para compartir entre vecinos y visitantes, y que la ciudadanía salga a disfrutar y a bailar", ha comentado.

Desde la Asociación GClub invitan a todos los vecinos del municipio y de la comarca a asistir al festival con ganas de disfrutar, agradeciendo profundamente el esfuerzo de todos los que lo hacen posible.

La organización agradece expresamente su colaboración a Martínez T Corpa S.L., Aritec, Ayre, Servisur, El Pub, Aceros Cuenca, Aluminios Barajas, Santa Lucía, Parcaman, El Rincón de Pepe, Bar Piñones, Bar Peseta, Vivir Barajas, Servicios Agrícolas Regidor, Manuel Alonso e Hijos, Tasquita Gourmet, Asealia, Hermanos Pegar y Alejandra Palomar.