La música, nueva aliada de Festival Almagro para bucear en el Siglo de Oro con propuestas que van de Shangai a Calderón

'Written In Sound', Propuesta Que La Shanghai Huai Opera Troupe Pondrá En Escena En El Festival De Teatro De Almagro. - FESTIVAL DE ALMAGRO

CIUDAD REAL 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

En ese mestizaje de arte que oferta cada verano el Festival de Teatro de Almagro, la música va a tener un papel protagonista en esta edición del 2026, que arranca el 3 de julio. Y es que el juego de sonidos, ritmos y silencios también va permitir al público de este certamen bucear en el Siglo de Oro, con cuatro actuaciones que albergará el espacio Aurea de la Antigua Universidad.

La programación musical del certamen ciudadrealeño empieza el 3 y 4 de julio con un plato fuerte: 'Written in Sound', una propuesta que la Shanghai Huai Opera Troupe dirigida por Tan-Yun pondrá en escena y que articula distintas formas de la ópera tradicional china.

Este espectáculo recoge 'El pabellón de las peonías', una de las cimas de la dramaturgia china. Escrita por Tang Xianzu en 1598 para la ópera kunqu, narra una historia de amor que planta cara a las normas sociales, al orden del mundo e incluso a la muerte.

Para seguir jugando, el festival oferta el 14 y 15 de julio 'Va de Bach', una propuesta que sumerge al público en la música del Barroco a través del juego, la danza y la imaginación. Bajo la dirección de Enrique Cabrera, la compañía Aracaladanza convierte las melodías de Johann Sebastian Bach en movimiento, imágenes y experiencias compartidas.

Pensado para disfrutar en familia, este espectáculo propone una experiencia compartida donde cada espectador encuentra su propio recorrido. Un encuentro con la música, el cuerpo y la imaginación que invita a dejarse llevar y a descubrir, juntos, nuevas formas de sentir.

Los días 21 y 22 de julio será el turno de La Grande Chapelle y su 'La vida es sueño', con el que plantea una nueva forma de acercarse a la obra de Calderón.

Bajo la batuta de Albert Recasens, un elenco de cantantes e instrumentistas combinarán versos originales de uno de los más insignes autores barrocos, con música ibérica del siglo XVII, creando una especie de juego escénico entre la palabra y la música.

Los días 24 y 25 de julio será el turno de la Accademia del Piacere, que regresa a Almagro con 'Romances: entre Oriente y Occidente', un viaje en el tiempo a través de las músicas árabo-andalusíes y los poemas y romances de España y Oriente Medio.

Junto a Fahmi Alqhai, Ghalia Benali&Quiteria Muñoz, acercarán al público piezas de los siglos XV y XVI de creadores como Diego Pisador, Luis de Narváez, Juan del Encina o Cristóbal de Morales, maestros de la vihuela, de la polifonía y de la escena renacentista, autores de églogas, canciones y grandes recopilaciones, cuyas obras combinan con naturalidad lo culto y lo popular.

Con esta nueva apuesta, el festival ciudadrealeño propone una jugada con la que mirar desde otro prisma al Siglo de Oro y reconocer el esplendor de aquel siglo, que revive Almagro cada verano.