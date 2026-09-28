La música saldrá a la calle en Toledo con la novena edición de 'Pianos en la Calle'

Cartel de pianos en la calle. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha presentado la IX edición de 'Pianos en la Calle', una iniciativa que volverá a llenar de música distintos espacios de la ciudad y que este año incorpora como principal novedad su apuesta por la descentralización de las actividades culturales y su llegada a los barrios.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Toledo en colaboración con Momentum, Juventudes Musicales de Toledo, está inicialmente prevista para el viernes 2 de octubre, en horario de 10.00 a 19.30 horas, aunque la celebración estará condicionada por la previsión meteorológica. En caso de lluvia, se trasladaría al viernes 9 de octubre, circunstancia que sería comunicada oportunamente.

Ana Pérez ha explicado que el objetivo de esta edición es "sacar la música a la calle y llevarla a espacios públicos y espacios cotidianos que visitamos habitualmente", además de "descentralizar y llevar las actuaciones hacia los barrios para equilibrar la balanza cultural dentro de la ciudad".

"Es muy bonito salir a la calle, a cualquier plaza que no sea solamente el Casco y encontrarse con un piano", ha señalado la concejal, quien ha destacado que cada uno de los instrumentos contará con un dinamizador encargado de animar a los ciudadanos a participar, independientemente de su experiencia musical.

Los cinco pianos estarán ubicados en distintos puntos de Toledo, concretamente en la plaza de Filipinas, en la plaza de los Vecinos, en la Ronda del Granadal, en el Parque de la Vega y el entorno del Mirador de la entrada del Palacio de Congresos.

Durante la mañana, además, la iniciativa contará con la participación de alrededor de 500 escolares de distintos centros educativos de la ciudad. Entre los colegios que ya han confirmado su participación se encuentran San Lucas y María, Santiago el Mayor, Alfonso VI y Virgen del Carmen.

UNA ACTIVIDAD ABIERTA A TODOS

La concejala de Cultura ha subrayado que 'Pianos en la Calle' es una propuesta pensada para que pueda participar cualquier persona, sepa o no tocar el instrumento.

En este sentido, el coordinador y director de Juventudes Musicales de Toledo, José Antonio Saldaña, ha explicado que precisamente esa es una de las funciones de los dinamizadores "animar a que la gente pueda tocar, el piano no desafina y, con perderle el miedo escénico, cualquiera puede tocar el piano", ha señalado Saldaña, quien ha destacado además que la iniciativa ha trascendido el ámbito local y despierta interés entre personas procedentes de otras ciudades.

Como ejemplo, ha explicado que han recibido consultas incluso desde Sevilla, de personas que quieren desplazarse hasta Toledo para participar en la jornada y disfrutar de la posibilidad de tocar los pianos instalados en la calle.

Saldaña ha agradecido al Ayuntamiento de Toledo su apoyo continuado a una iniciativa que, asegura permite "poner un poquito de color" en la ciudad y generar pequeños momentos de encuentro con la música, "un piano en la calle, que doblas la esquina y hay un piano tocando, te alegra la mañana, te alegra el día y ves las cosas de otra manera", ha afirmado.

La jornada concluirá a las 19.30 horas en la plaza de Filipinas con un concierto protagonizado por Valle Saldaña, al violín; Irene Palencia, al piano; y Rosa Carmena, a la flauta.

En este sentido Ana Pérez ha destacado la buena acogida que esta propuesta viene teniendo desde su puesta en marcha y ha animado a los toledanos a acercarse a cualquiera de los cinco puntos donde estarán instalados los pianos y "perder el miedo" a tocar.