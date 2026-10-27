Música, teatro, danza, humor y literatura conforman la programación cultural de noviembre en Ciudad Real

Presentación de la programacion cultural de Ciudad Real durante el mes de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano, ha avanzado este martes la agenda de noviembre. Un mes en el que por el Teatro Quijano van a pasar propuestas muy variadas de "gran calidad", desde teatro a ópera, pasando por el ballet, la música clásica y el humor.

Lozano ha destacado que la oferta recorre "un amplio espectro" para todo tipo de público, sustentada en colectivos locales "generadores de contenidos culturales" como Real Jazz, Mazantini, la Agrupación Musical de Ciudad Real, colectivos sociales y también otras concejalías como Igualdad que en este mes tienen una presencia destacada en la programación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las citas en el Teatro Quijano comenzarán con el ballet 'El lago de los cisnes' el martes 3; el jueves 5 llegará el espectáculo homenaje a Rocío Durcal 'Inolvidable'; el sábado 7 la Banda Sinfónica Ateneo presenta 'Sonidos del tiempo'; el jueves 19 un importante elenco teatral representará 'Crematorio'; y el viernes 20 Mazantini interpretará el espectáculo 'Generaciones para un sueño'.

Asimismo, la Banda de música de la Agrupación Musical ofrecerá su clásico concierto de Santa Cecilia el sábado 21; el martes 24 Ciudad Accesible celebra la II edición de la gala 'Arte diverso inclusivo'; el miércoles 25, 'Madame Butterfly'; un día después la concejalía de Igualdad programa 'Firmado Colette', evento en conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer; y el viernes 27 el humorista jienense David Navarro traerá a Ciudad Real su show 'No tengo remedio'.

Además, el Festival Universijazz alcanza su 20ª edición con cuatro conciertos en el Quijano entre el jueves 12 y el domingo 15: 'Kyle Eastwood', 'At one @ The Midnight Band', 'Emma Smith' y 'Alex Conde y su big band' cerrarán la programación con un tributo a la música de Paco de Lucía.

La literatura también tiene hueco en la agenda del mes. El jueves 19 se celebrará el XXIII Maratón Municipal de Cuentos en el Antiguo Casino. Y el jueves 12 María Gudín presentará su nueva novela Las Naves de Tarsis.

Este mes, los Lunes Musicales del Antiguo Casino cuentan con una atractiva propuesta que incluye cuatro conciertos: 'Pulso y compás', 'Voces de España', 'Souvenir de France' y 'Noche de Ópera y zarzuela'.