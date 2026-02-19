Nace en Albacete la 'Alianza Contra el Odio' para combatir el machismo, el racismo o el enfrentamiento intergeneracional

Nace en Albacete la 'Alianza Contra el Odio'. - ALIANZA CONTRA EL ODIO

ALBACETE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha celebrado en Albacete el acto para presentar la 'Alianza Contra el Odio', una iniciativa para aunar fuerzas con partidos y organizaciones de izquierdas con la vocación de hacer frente a los discursos y actos de odio, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional, que "llegan y se expanden día a día desde centros educativos, medios de comunicación, redes sociales o instituciones".

Durante la presentación de la 'Alianza Contra el Odio', la profesora de la UCLM, Marta Escribano Carrasco, junto al secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, y representantes de las diferentes organizaciones que componen la plataforma; ha subrayado que la alianza nace como "contrapeso al odio, para proponer de forma conjunta espacios de diálogo, de encuentro intergeneracional, espacios que pongan en valor las luchas obreras, sociales y ciudadanas que durante años nos han dejado un Estado de Bienestar y una Democracia que ahora están denostados y en jaque".

En este sentido, Paco Gómez ha subrayado la necesidad "de crear una alianza, como la que hemos hecho, abierta a la ciudadanía y a otras organizaciones, porque no puede ser que la motivación que tengan las personas cuando vayan a ir a votar o cuando tengan que elegir quienes tienen que gobernar sea el odio, el odio racista, el odio entre generaciones, el odio machista o el odio homófobo", tal y como ha informado la iniciativa en nota de prensa.

Y es que, como señalan desde la plataforma, "tenemos una responsabilidad, especialmente hacia la juventud, que en muchas ocasiones desconoce de dónde provienen los derechos básicos del Estado de Bienestar". "No podemos abandonar a toda una generación: jóvenes expuestos y seducidos por estrategias diseñadas por la extrema derecha, atrayéndola con consignas antisistema, para provocar su desconfianza en el sistema democrático y las instituciones sobre las que se sustenta, con el único fin de destruirlas para volver a regímenes absolutistas y autoritarios".

De su lado, Escribano Carrasco ha dicho que "es insoportable la cantidad de odio que la bien engrasada maquinaria de la extrema derecha está inoculando por tierra, mar y aire, en todas y cada una de las capas de la sociedad, desde el ámbito local al global", añadiendo que "el odio está orquestado por un presidente que alentó un asalto al Capitolio en EEUU, sustentado por oligarcas que han conseguido que vivamos idiotizados cual zombis pendientes de la pantalla de un teléfono; que quieren una sociedad individualista y manipulable dirigida por el algoritmo y lista para actuar".

Tal y como ha trasladado Gómez Tornero, "estos mensajes que buscan desafectar y enfrentar no son fortuitos, forman parte de una estrategia que está financiada por la extrema derecha, por intereses que pretenden un beneficio electoral para trasladar un beneficio económico que se ven favorecidos por este tipo de discursos".

Desde 'Alianza Contra el Odio', plataforma en la que ya se han integrado organizaciones como CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina, Movimiento SUMAR y ciudadanía a título particular; se organizarán diversas actividades y actos con el objetivo de "denunciar, desde la información, la calma y la argumentación basada en datos contrastados cada acto de odio".

INICIO DE ACTOS DE LA ALIANZA

El primer acto tendrá lugar el 5 de marzo, con la participación de un periodista de prestigio nacional, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete.

En su carta fundacional, que se puede consultar en www.alianzacontraelodio.es, manifiestan su intención de "luchar con nuestro ejemplo conjunto de contrafuerza frente a los extremismos, contribuyendo a construir un espacio público más justo, seguro, informado y humano. Contra el ruido del odio, la fuerza tranquila de la razón y los argumentos inspirados en la justicia, la equidad y la humanidad".