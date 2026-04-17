Nace en Hellín 'La Cruzada', festival gastronómico, artístico y cultural en torno al Día de la Cruz del 1 al 3 de mayo

Cartel de La Cruzada. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rosaleda del Parque de Hellín acogerá del 1 al 3 de mayo el evento denominado 'La Cruzada', que se apoya en la celebración del Día de la Cruz, para ofrecer una variada oferta de ocio diversa y participativa, entre las que destacan las actuaciones musicales en directo con entrada gratuita.

Bajo el lema 'Donde la cruz señala el camino' se vivirán tres jornadas marcadas por una completa agenda de actividades, que combinan propuestas gastronómicas, musicales, culturales y familiares; entre ellas las organizadas por el Ayuntamiento, como el tradicional concurso de cruces para niños, junto con el fallo del de cruces en la calle, los talleres y el almuerzo típico del 3 de mayo hellinero.

'La Cruzada' está organizada por las cofradías de las Verónica, San Antón y El Prendimiento y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Hellín y la Denominación de Origen 'Jumilla', ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 1 de mayo, a las 13.00 horas, con la apertura institucional del festival en honor a la Santa Cruz, en la que incluirá la presentación de una cruz elaborada con la madera de uno de los pinos del parque derribado por las fuertes rachas de aire que semanas atrás azotaron Hellín.

Sin embargo, la jornada del viernes arrancará cuatro horas antes, con un motoalmuerzo y una ruta motera de los participantes, y continuará con la inauguración de la exposición fotográfica 'Día de la Cruz', de Luis "el retratista", a las 13.30 horas. El resto de la jornada vespertina estará marcada por la música, con los conciertos en directo de Alejandro Torres (17.00 horas) y la banda Pacto de Johnson (23.00 horas), junto con dos sesiones de DJ Ángel Díaz.

La mañana del sábado 2 de mayo estará especialmente enfocada los niños con actividades infantiles, que arrancarán a las 11.00 horas. De 11.00 a 15.00 horas, en la zona gastronómica 'Comidas', se realizará una degustación de vinos con Denominación de Origen Jumilla.

La música volverá a ser protagonista por la tarde y noche con actuaciones del grupo Azabache, a las 17.00 horas; y, a las 23.00 horas, un tributo a Manolo García a cargo de D. Barro. A ello habrá que sumar dos sesiones musicales de DJ Ángel Díaz.

El domingo 3 de mayo se entrelazarán las actividades programadas por el Ayuntamiento y las de 'La Cruzada'; lo que convertirá la Rosaleda del Parque en un crisol de tradiciones y ocio. La Rosaleda será el punto de finalización de la procesión de cruces del concurso de niños, que partirá a las 10.30 horas desde el Recinto Ferial.

Desde las 11.00 horas la jornada se llenará de actividades gastronómicas: un taller de cocina típica, y la degustación de vino de la D.O. Jumilla; mientras que a las 11.15 horas, tendrá lugar el almuerzo con productos típico locales. A las 11.30 horas se contará con la actuación de la Asociación Olivo y Esparto, previa a la entrega de premios del concurso de cruces, que está prevista para las 12.00 horas.

A las 16.30 horas, tendrá lugar la actuación de Camarote de los Hermanos Marx. El festival se clausurará a las 20.00 horas. A las 18.00 horas, desde las inmediaciones del Rulo, se dará inicio a la tradicional romería hasta la Cruz de la Langosta.

PROCESIÓN

De otra parte, la concejala de Feria y Fiestas, Miriam García, ha presentado el cartel de actividades organizadas por el Ayuntamiento para esta jornada, que se suma a la oferta de 'La Cruzada'.

Las actividades del 3 de mayo comenzarán a las 10.30 horas, con la procesión de las cruces de niños que competirán en el concurso. La comitiva discurrirá desde los soportales del Recinto Ferial hasta la Rosaleda del parque.

A las 11.00 horas tendrá lugar un taller gastronómico típico de Hellín, en el que se enseñará a hacer rollos fritos y aguamiel; lo que permitirá abrir el apetito hasta las 11.15 horas, en que, con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa, se ofrecerá un almuerzo popular hellinero consistente en empanadillas, habas, aguamiel y lechuga.

La entrega de premios de los concursos de cruces de niños y de cruces de está prevista a las 12.00 horas y a las 18.00 horas dará comienzo la Romería a la Cruz de la Langosta, que finalizará con la celebración de una misa de campaña cuando los romeros lleguen a la Cruz.

CANTO DE LOS MAYOS

De su lado, la Asociación Olivo y Esparto ha presentado la próxima edición del tradicional canto de los Mayos. Lola García, monitora de la Asociación, y la concejala de Feria y Fiestas, han indicado que siguiendo la costumbre de antaño, a las 20.30 horas, los rondadores se concentrarán en la Plaza de la Iglesia, para calentar motores hasta que, a las 21.00 horas, soliciten el preceptivo permiso del alcalde para comenzar su ronda.

Acto seguido la comitiva se dirigirá hacia el Santuario del Rosario para dedicarle a la patrona el tradicional Canto de 'El Mayo' y las danzas. Una vez finalizada la actuación ante la Virgen del Rosario la comitiva comenzará la ronda de mozas por las calles del casco antiguo, que se estirará hasta las 22.30 horas, que llegarán al Jardín Martínez Parras, para concluir la noche con una muestra de bailes populares.

A su finalización, la Asociación Olivo y Esparto agasajará a los acompañantes con unos dulces caseros típicos de Hellín.