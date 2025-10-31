Nace la primera app para visitar 200 senderos de espacios protegidos C-LM y un canal de Wikiloc de sus parques naturales

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes se puede descargar la app 'Areas Protegidas de Castilla-La Mancha', la primera aplicación móvil que recoge hasta 200 senderos de los espacios protegidos de Castilla-La Mancha para que cualquier visitante pueda planificar su ruta en función de sus preferencias, que se acompañará de alertas meteorológicas, de emergencias, incidencias, puntos de interés o información 'off line' sobre las rutas, en el caso de los ciudadanos no tengan cobertura.

Así lo ha desgranado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a los representantes de la empresa que se han encargado de poner en marcha la aplicación móvil, que se añade a un canal propio en Wikilok de parques naturales en Castilla-La Mancha. Ambos aglutinan una inversión de medio millón de euros.

Ante la información sobre estas rutas que había de forma "dispersa", se unifica en esta app, facilitando el acceso a cada ruta, poniendo en valor los recursos paisajísticos y naturales del entorno, mejorando la movilidad, la accesibilidad al patrimonio natural y los equipamientos.

Se incluye en la aplicación lo que se denomina "gamificación", esto es, que "con la utilización de la herramienta y con la utilización de algunos de los recursos de la misma se premia al usuario". Además, con esta app se podrán solicitar las sillas de ruedas para montaña --sillas Joelette--, una iniciativa puesta en marcha desde octubre de 2024 para que las personas con dificultades de movilidad puedan disfrutar de estos espacios.

Respecto al canal de senderos Wikiloc de los parques naturales de Castilla-La Mancha, se incorporan 106 senderos de los siete parques. Un total de 19 están en el Alto Tajo, 41 en la Sierra Norte de Guadalajara, 7 en el Río Dulce, 18 en la Serranía de Cuenca, 11 en el Valle de Alcudia, 4 en los Calares del Mundo y 6 en las Lagunas de Ruidera.

También se lanzará una nueva campaña publicitaria para medios de comunicación para promocionar estos espacios naturales con el eslogan 'Conecta con la naturaleza', que dará a conocer la app, con el objetivo de "mostrar que hay una forma diferente de conocer la naturaleza de la región". Durará dos semanas y comenzará la semana próxima. Además, se crearán nuevos perfiles en redes sociales.

De su lado, el responsable de la empresa ProArte, Antonio David Ballesteros, ha puesto en valor que la aplicación promueve un turismo sostenible, actualizado y con identidad propia, para "no solo caminar", sino para "sentir, comprender y conectar" con los espacios naturales de la región.

Castilla-La Mancha cuenta con 114 espacios naturales y 7 parques naturales, que se unen a centros de visitantes o centros de interpretación, miradores, áreas recreativas, observatorios y aparcamientos disuasorios.

El Gobierno regional ha empleado parte de los fondos Next Generation asignados en el año 2022 para desarrollar esta nueva infraestructura digital. El montante total de estos fondos asciende a 7 millones de euros que se han utilizado en mejorar estos espacios naturales protegidos.

Cuando se aprueben los nuevos presupuestos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el año 2026, se destinarán dos millones de euros al mantenimiento a los mismos, una inversión que también se extenderá al año 2027.

La región cuenta además con 8 centros de visitantes, que cuentan con una inversión de cerca de 3 millones de euros, tal y como ha desgranado la consejera.