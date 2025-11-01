Nace el Wedding Pack Solidario en Ciudad Real con un encuentro nupcial que une moda y solidaridad

CIUDAD REAL, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Wedding Pack Solidario ha dado comienzo en Ciudad Real con la voluntad de unir creatividad, acción social y promoción empresarial en el ámbito de las bodas. Durante dos jornadas, el Antiguo Casino se convierte en un espacio expositivo y experiencial donde conviven moda, artesanía, gastronomía, fotografía, música y propuestas interactivas, todo ello con un fin cien por cien benéfico.

En la inauguración, la concejala de Turismo, Cristina Galán, ha subrayado que el Ayuntamiento vio en esta iniciativa "una oportunidad estratégica para dar visibilidad al sector nupcial local y recordar que en la ciudad existe una oferta profesional capaz de organizar eventos de primer nivel sin necesidad de recurrir a proveedores externos", según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

También ha remarcado el valor añadido del formato solidario, que -ha dicho- "marca la diferencia y refuerza la imagen de Ciudad Real como ciudad comprometida y dinámica".

De su lado, la concejala de Promoción Económica, Yolanda Torres, ha puesto el acento en el impulso empresarial que supone el evento, destacando que "favorece el contacto directo entre firmas del sector, genera economía local y proyecta el talento de quienes trabajan en el ámbito de las bodas desde la creatividad y la excelencia".

Por su parte, la fundadora del proyecto, Rosa Echevarría, ha explicado que el objetivo del Wedding Pack Solidario es "transformar vidas desde el mundo nupcial", ya que todo lo recaudado se donará a asociaciones de la ciudad que trabajan con personas con discapacidad o enfermedades neurodegenerativas.

De igual modo, ha agradecido el apoyo institucional y ha invitado a la ciudadanía a participar en un fin de semana "lleno de moda, arte, música, inclusión y sorpresa".

DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS Y CATAS SENSORIALES

El programa incorpora mesas de debate, un desfile solidario de la diseñadora Carmen Alba, degustaciones gastronómicas, un photocall solidario y una cata sensorial de la mano de Bodegas Reconquista, entre otras actividades.

La entrada funciona mediante aportación voluntaria y está abierta a cualquier persona, independientemente de que esté planificando una boda.

Desde el Ayuntamiento se ha animado a la ciudadanía de Ciudad Real y su entorno a acercarse al Antiguo Casino entre las 11:00 y las 19:00 horas "para vivir una experiencia única, apoyar al tejido empresarial local y contribuir a una causa solidaria que beneficia a entidades del propio municipio".

RESPALDO EN SU "PRIMER IMPULSO"

Por su parte, el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Ciudad Real, Agustín Espinosa, ha valorado el respaldo institucional y económico del Gobierno de Castilla-La Mancha a proyectos que necesitan de un primer impulso para consolidarse con el tiempo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Espinosa ha señalado que este evento "aporta sobre todo algunos elementos importantes", como son innovación en la fórmula elegida para celebrar y organizar este I Wedding Pack, dinamización empresarial de diferentes sectores y solidaridad con la que demostrar la capacidad que tienen algunos colectivos de integrarse desde el punto de vista laboral.

En base a esta serie de elementos, el representante del Ejecutivo castellanomanchego ha destacado que están "ayudando a relanzar este primer evento" en un sector amplio que Espinosa considera que tiene proyección más allá de la frontera provincial, motivo por el que ha invitado "a cualquier persona de España a que venga a hacer bodas a nuestra provincia y a nuestra capital porque tenemos muy buena calidad de servicios, y así se lo vamos a demostrar a todos los visitantes, y hoy es un buen ejemplo de ello" que merece la felicitación a la organización y el agradecimiento a colaboradores y patrocinadores.