Nacha Pop, Los Rebeldes y tributos a Héroes del Silencio y Hombres G, en Tarancón el 4 de julio

Archivo - El grupo de música Nacha Pop. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CUENCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Locos por la Música' llegará a Tarancón el próximo 4 de julio, a partir de las 19.00 horas, con las actuaciones de Nacha Pop y Los Rebeldes.

Por el escenario del centro escénico 'San Isidro' pasarán estos reconocidos grupos de los años 80, así como tributos homenaje a Héroes del Silencio y los Hombres G, cerrando los DJ Marta, DJ Neil y DJ Pulpo.

'Locos por Tarancón' está organizado por una empresa con la colaboración del Ayuntamiento, tal y como ha informado en nota de prensa.

El alcalde, José Manuel López Carrizo, ha destacado "la apuesta por dinamizar la ciudad con 'Locos por Tarancón', que reunirá a jóvenes y adultos en el centro escénico San Isidro en un formato que atraerá a vecinos y vecinas, y también esperamos que a muchos visitantes".

Por su parte, el empresario Rubén García ha explicado que llega de la mano de 'Locos por la Música', una marca a nivel nacional con una gira de conciertos en municipios de toda España que desembarca este verano en Tarancón ofreciendo un sugestivo recorrido por la música pop y rock de nuestro país, además de una oferta gastronómica paralela con varias food trucks.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital Vivaticket, a un precio promocional de 15 euros, y también se pueden adquirir físicamente en Ansares hotel. Asimismo, el día del festival se pondrán a la venta en taquilla.

En próximas fechas el Ayuntamiento presentará también el tradicional concierto de bienvenida al verano en colaboración con Cadena Dial y los conciertos estelares de las fiestas patronales, que se celebran del 7 al 13 de septiembre.