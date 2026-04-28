Nacho Hernández, único candidato a la Secretaría General de Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo. - JJSS

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nacho Hernández ha sido el único candidato a la Secretaría General de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo, que aspira a la reelección en el 12 Congreso Provincial que va a celebrar la organización en el mes de septiembre en Villarrubia de Santiago.

Ahora, Hernández, pese a ser el único aspirante, tendrá que recoger el aval de, al menos, el 15% de la militancia de la organización juvenil del PSOE en la provincia. Un trámite que, aseguran desde las Juventudes Socialistas, "no costará trabajo conseguir".

Nacho Hernández tiene 24 años y es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, además de estudiante de Ciencias Políticas y de un máster de Comunicación Política. Natural de Valladolid, pero residente en Toledo desde 2011, asegura que entre los motivos que le llevaron a afiliarse se encuentran la lucha contra la despoblación y por los derechos LGTBI.

Militante desde 2017, ha sido secretario general de la organización provincial desde 2023, cuando tomó el relevo del actual alcalde de Añover de Tajo, Rodrigo Moreno. Anteriormente a eso fue secretario general de las Juventudes Socialistas de la ciudad de Toledo entre 2019 y 2023.

Hernández ha explicado que, con este nuevo mandato, aspira a hacer de las Juventudes Socialistas en la provincia una organización "que hace comunidad frente a una sociedad que premia el individualismo" y que "alza la voz para defender los derechos de toda una generación ante quien sea y donde sea".