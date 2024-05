Nacho Hernando asegura que "no se va a plantear" una estación de AVE en Talavera "a kilómetros de la ciudad"

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado este lunes que "no se va a plantear" una estación de AVE Madrid-Extremadura en Talavera de la Reina "a kilómetros de la ciudad".

Preguntado al respecto, Hernando ha sido contundente y ha dicho que sobre este asunto "no hay polémica" y es algo que se pudo aclarar en el Foro del Corredor Atlántico del Sudoeste "en una conversación" en la que estuvieron "varias personas".

Dicho esto, ha pedido intentar "centrar el tiro" en lo que tiene que ver con el AVE, haciendo énfasis en el "acuerdo" existente entre el Ayuntamiento de Toledo, el de Talavera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura.

"Hay un entendimiento en nuestras posiciones de cara, que no frente, de cara a la decisión que tiene que tomar el Ministerio. Y a mí me consta que el Ministerio sabe que esa decisión la tiene que tomar desde el consenso, desde la sensibilidad, que tiene que tomarlo con cabeza. Y que esto no se trata de ir en contra de nadie. Que esto no es el trasvase Tajo-Segura que se aprobó en la dictadura", ha señalado.

Según ha insistido, "hoy en día no se pueden aprobar las cosas por una cuestión ni de soberbia, ni de planteamientos unilaterales".

Asimismo, ha puesto de relieve el hecho de que el Ministerio ya haya dado "por buena" algunas de las alegaciones que el Gobierno de Castilla-La Mancha planteó hace tres años, como por ejemplo hacer esta infraestructura por tramos "en función de lo que ya hayamos acordado", es decir, "si hemos acordado ya cuál es el trazado en Extremadura que se empiece". "El ministro ha dicho que en eso está de acuerdo", ha subrayado el titular de Fomento castellanomanchego.

En este tema del AVE, ha manifestado Hernando, ve incluso "un punto de belleza" en el hecho de que las alegaciones que en su día presentó un ayuntamiento del PSOE en Talavera y del PSOE en Toledo, ahora el PP de Talavera y de Toledo las hayan asumido como propias.

"Es que en las grandes decisiones o vamos junto de la mano o va a ser imposible", ha advertido, para agregar que no le consta que ni que el ministerio ni que los ayuntamientos "estén por la labor de desmarcarse y además hemos sumado también a la Junta de Extremadura", que se han dado cuenta que "no vamos a plantear nada contra nadie, sino a favor del conjunto del país".