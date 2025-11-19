Los nacimientos aumentan un 2,18% hasta septiembre en Castilla-La Mancha hasta alcanzar los 10.832

Archivo - Nacimiento en el hospital de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos han experimentado entre enero y septiembre de 2025 en Castilla-La Mancha un aumento del 2,18% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 10.832 alumbramientos.

De los nacidos entre enero y septiembre del pasado año en la Comunidad Autónoma, 5.154 fueron mujeres y 5.678 hombres, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Teniendo en cuenta la comparativa mensual --septiembre sobre agosto--, los nacimientos en Castilla-La Mancha han alcanzado los 1.319 en la región, de los que 644 fueron mujeres, y 675 varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (436); de 35 a 39 años (399) y de 25 a 29 años (224). Cabe destacar un total de 2 nacimiento con madres menores de 15 años, así como 21 de 15 a 19 años.

Por provincias, Toledo encabeza nuevamente el volumen de nacimientos, con 483 para alcanzar un total de 3.998 en lo que va de años. Le sigue la provincia de Ciudad Real, con 294 nacimientos para sumar 2.382 desde enero.

La provincia de Albacete registra 251 nacimiento, para situarse en 1.943 en el acumulado anual, mientras que Guadalajara certifica 169 nacimiento para un total acumulado de 1.478.

Cuenca repite como la provincia con menor número de nacimientos con 123 para alcanzar los 1.010 nacimientos en lo que va de año.

DEFUNCIONES

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 44 del 2025 se contabilizaron en Castilla-La Mancha 16.769 fallecimientos, un 0,59% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 348 personas en la región.