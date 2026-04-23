Naturtajo impulsa el turismo sostenible en el Alto Tajo del 22 al 24 de mayo

Presentación de la feria Naturtajo. - JCCM

GUADALAJARA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de visitantes Dehesa de Corduente (Guadalajara) acogerá del 22 al 24 de mayo la tercera edición de la Feria del Turismo de Observación de la Naturaleza del Sistema Ibérico Sur, Naturtajo, una cita que refuerza el posicionamiento del Alto Tajo como destino de turismo sostenible vinculado a su patrimonio natural.

Durante la presentación, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, ha subrayado el respaldo del Gobierno regional a esta iniciativa por su capacidad para generar desarrollo económico y fijar población en un territorio marcado por la despoblación.

En este sentido, ha destacado que la feria busca fomentar "apego, identidad y orgullo" entre la población local, promoviendo una visión del patrimonio natural como fuente de oportunidades y empleo.

Naturtajo pone el foco en el turismo de observación de la naturaleza, un segmento en crecimiento que encuentra en el Alto Tajo un enclave privilegiado por su biodiversidad y buen estado de conservación.

A ello se suma el impulso de proyectos de renaturalización, como la reintroducción de caballos y bisontes, que están contribuyendo a diversificar la oferta turística y a dinamizar la economía local.

El programa incluirá conferencias sobre gestión de espacios naturales, turismo de naturaleza y comunicación ambiental, así como actividades paralelas como rutas guiadas, talleres, observación astronómica y propuestas dirigidas al público familiar.

Según la organización, la feria avanza en su consolidación como referente nacional en turismo de naturaleza.