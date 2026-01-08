La Navidad Cultural de Albacete alcanza los 700.000 asistentes a través de sus 400 actividades

Espectáculo de luz y sonido ‘Lucidum Natura’. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha considerado este jueves "un profundo éxito" el resultado del programa de la Navidad Cultural de la ciudad, que con sus 400 actividades repartidas por la capital y las pedanías ha alcanzado los 700.000 asistentes en un nuevo récord de participación. "Es un dato que refleja no solo la calidad de los eventos sino también el espíritu de energía positiva que nos caracteriza", ha valorado Serrano.

Entre las novedades más destacadas, el espectáculo de luces 'Lucidum Natura' situado en el parque de Jardinillos de la Feria se ha convertido "en un auténtico fenómeno", según las palabras del primer edil, al reunir a 140.000 asistentes en sus distintos pases y convirtiendo el recinto "en uno de los puntos más emblemáticos" de la navidad albaceteña.

El encendido de luces del centro de la ciudad ha sido el evento que más gente ha reunido, con un estreno que llegó a las 35.000 personas y que a lo largo de sus 200 pases de luz y sonido llegó a las 450.000 personas, en lo que Serrano ha considerado "un salto de calidad y asistencia" respecto a años anteriores.

La Cabalgata de Reyes, a pesar de las incertidumbres meteorológicas que advertían con lluvias y posibles nevadas, sumó a 50.000 personas en el tradicional desfile. Unas 40.000 personas visitaron el videomapping de la Puerta de Hierros y cerca de 10.000 fueron los asistentes al videomapping inmersivo de la Catedral.

La carrera de San Silvestre ha contado con "una asistencia histórica", según ha detallado el alcalde, con 10.000 participantes que recorrieron el centro de la ciudad y miles de espectadores. Además, Serrano ha destacado el éxito de los mercados navideños, repartidos por la plaza del Altozano y la Constitución, que han atraído a unas 30.000 personas.

La campaña navideña ha arrojado "un resultado positivo en la hostelería y el comercio que ha consolidado la imagen de la ciudad, ha atraído el turismo y ha fomentado la economía", según ha valorado el alcalde, quien se ha apoyado en los datos de la recogida de basuras, que ha ascendido un 5% en comparación a las navidades anteriores, y al consumo del agua, con un incremento del 8%.

La Asociación de Hostelería de Albacete ha compartido la valoración del primer edil, estimando que se ha llegado al 50% de la ocupación hotelera, un dato similar al año anterior, con una alta afluencia de gente en los comercios, la cual se ha incrementado por las tardes, especialmente en Nochebuena y el día de Reyes, frente a la previa tendencia nocturna.

El resto de asociaciones empresariales y vecinales han mostrado también una visión positiva de los datos, con "una Navidad favorecida por la distribución de actividades entre los diversos barrios, que ha llegado a todos los vecinos y vecinas de la ciudad" y que ha fomentado "la circulación y asistencia a los diversos comercios y mercados repartidos por Albacete".

La Policía Local ha llegado a activar en nueve ocasiones el dispositivo especial de control de afluencia de personas en la zona centro, cortando el tráfico en las calles de Tesifonte Gallego, Marqués de Molins y el Altozano para garantizar la seguridad ciudadana "sin causar problemas de tráfico".

El alcalde ha concluido agradeciendo a los albaceteños "haberse volcado en la participación de los eventos de la Navidad" en una edición que "ha reflejado el trabajo intenso" del equipo de Gobierno y los programadores culturales.