'Nazareno De La Esperanza', Cartel Que Anunciará La Semana Santa De Albacete 2026. - JUNTA DE COFRADÍAS

ALBACETE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra titulada 'Nazareno de la Esperanza', de Rubén Sanz Ferre, anunciará la Semana Santa de Albacete 2026, tal y como se ha desvelado durante un acto celebrado en la Catedral.

El acto ha contado con la presencia del obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, y del alcalde, Manuel Serrano, así como autoridades civiles y religiosas, representantes de las distintas cofradías de la Semana Santa de Albacete, cofrades y devotos.

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Martín, ha destacado que con la presentación de los carteles y la imposición de la Ceniza comienza oficialmente la Cuaresma, un tiempo de 40 días en el que las cofradías intensifican su labor espiritual, organizativa y pastoral, aunque subraya que la Cuaresma y la Semana Santa se viven realmente los 365 días del año, con actividad constante durante los doce meses.

Ha señalado, además, que la Semana Santa pertenece a todo un pueblo, tanto a quienes procesionan como a quienes la viven desde las aceras al paso de las Imágenes y la música de las bandas, y que su permanencia en el tiempo depende del compromiso colectivo, del cuidado de los detalles y del ejemplo que se dé en cada acto y procesión, ha informado la Junta de Cofradías en nota de prensa.

En este sentido, se ha lanzado una invitación abierta a todos los albaceteños, tanto a quienes dudan de si quedarse en la ciudad como a quienes ya la viven intensamente, para salir a las calles y redescubrir la Semana Santa de Albacete como un patrimonio espiritual, cultural y social que ha experimentado una clara mejoría en los últimos años, animando también a quienes en algún momento formaron parte de una cofradía a regresar y reencontrarse con su imagen y con una tradición que forma parte de la identidad de la ciudad y que debe transmitirse a las nuevas generaciones.

Durante el acto también se ha hecho público el cartel anunciador de la procesión infantil, dibujo de Sebastián Henry Masia Francis, alumno del CEIP Parque Sur.

El alcalde de Albacete ha puesto en valor la importancia que la celebración de la Semana Santa tiene para nuestra ciudad y el apoyo decidido que el Ayuntamiento brinda a la Junta de Cofradías y Hermandades para que siga engrandeciendo esta celebración.

También ha felicitado a los autores de los 12 carteles presentados este año al concurso organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades y, de manera especial al autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Albacete de este año, el albaceteño Rubén Sanz Ferre, protagonizado por la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

amor y respeto que merece la Semana Santa para asegurar su futuro en nuestra ciudad.

El alcalde ha agradecido a la Junta de Cofradías y Hermandades así como a los 8.000 cofrades de las 15 cofradías y hermandades que la integran, la gran labor diaria que realizan durante todo el año para que nuestra Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y parte fundamental de la 'Marca Albacete', sea cada año más solemne, brillante, emocionante y participativa si cabe.

Finalmente, ha animado a los albaceteños, así como a las personas que visiten la ciudad durante la Semana Santa a disfrutar de las numerosas procesiones y actos litúrgicos que tendrán lugar en nuestra ciudad, con más de 40 imágenes y grupos escultóricos participando en los desfiles procesionales.

NOVEDADES

El presidente de la Junta de Cofradías ha informado de que la próxima Semana Santa se mantendrá la ornamentación tradicional en las principales calles y plazas del recorrido procesional, habiéndose realizado labores de mantenimiento de los elementos existentes, así como de que el programa oficial cuenta con fotografías de distintos fotógrafos locales, a quienes se agradece públicamente su generosidad y colaboración.

Uno de los actos más destacados de esta edición será la celebración, el próximo 27 de febrero, del primer Vía Crucis de las Cofradías en la calle, con el Santísimo Cristo de la Esperanza, que partirá desde la parroquia de Franciscanos y recorrerá diversas calles del barrio de Franciscanos, convirtiéndose en un nuevo acto estable que se celebrará cada año desde la parroquia donde se encuentre la Imagen el cartel anunciador.

Junto a ello, se ha anunciado la continuidad de la revista Cirineo, cuya presentación tendrá lugar el 11 de marzo, la celebración de la Semana de Música Sacra del 12 al 22 de marzo y el pregón de Semana Santa el 21 de marzo a las 19.30 horas, que un año más tendrá carácter benéfico a favor de la Asociación 'En Bici sin Edad' y contará como pregonero con Goyo González.

También, dentro de la programación cuaresmal se ha creado el primer Encuentro Poético Musical Juan José Sánchez Romero, 'Palabras para el encuentro', que se celebrará el 3 de marzo a las 19.00 horas en el Salón de Plenos del Antiguo Ayuntamiento, como espacio de encuentro entre literatura, música y espiritualidad, y como homenaje a la figura de Juan José Sánchez Romero.

En cuanto a los recorridos procesionales, se mantendrán prácticamente los mismos del pasado año, con la ampliación del itinerario del Viernes Santo por Dionisio Guardiola, quedando configurado el recorrido principal desde la Catedral de Albacete por Martínez Villena, Altozano, Marqués de Molins, Dionisio Guardiola y Rosario, regresando nuevamente a la Catedral.

Se ha anunciado igualmente que el Sermón de las Siete Palabras se celebrará en la mañana del Viernes Santo en la Plaza de la Constitución, con el Santísimo Cristo de la Esperanza, y que la música cofrade seguirá teniendo un protagonismo especial, incluyendo la participación de una banda de CCTT en un partido del Albacete Balompié, así como una jornada cofrade el sábado 28 de febrero en el centro de la ciudad con música, talleres infantiles, visitas guiadas y actividades culturales.

En el ámbito organizativo, se trabaja para que el espacio situado en Pedro Coca 15 se convierta en la nueva sede permanente de la Junta de Cofradías y en un punto de información cofrade abierto durante todo el año y es deseo de la Junta de Cofradías tenerlo para mitad de Cuaresma, mientras se avanza también en la promoción exterior de la Semana Santa de Albacete, con su presentación en la oficina de Castilla-La Mancha en Madrid y reuniones con sectores turísticos para reforzar su proyección nacional como destino en las semanas previas a la Pascua el próximo viernes.

De forma especial, se ha puesto en valor que por segundo año consecutivo los tronos procesionales contarán con la Luz de la Paz de Belén gracias al Movimiento Scout Católico, como signo de paz y esperanza, vinculada al mensaje universal de fraternidad en un contexto internacional marcado por los conflictos, convirtiendo cada procesión en una oración pública por la paz.