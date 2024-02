Nicolás (Cecam) pide no poner a los empresarios "en la diana del problema" sino "en el centro de la solución"

ALBACETE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes del tejido social y económico de Albacete y Castilla-La Mancha se han dado cita este jueves, 8 de febrero, en el IX 'Fórum Empresarial 'Castilla-La Mancha, de Cerca', organizado por el grupo de comunicación 'La Cerca', con la participación del presidente de Cecam, Ángel Nicolás.

Posteriormente, el presidente de Cecam ha ofrecido un análisis de la situación económica y empresarial señalando en primer lugar la "desaceleración" que reflejan los datos. "En el año 2023, los datos han sido positivos, pero se constata una desaceleración que se prolongará a lo largo del año 2024", ha valorado en relación al crecimiento del PIB y los últimos datos de desempleo en la región. Según Ángel Nicolás, las previsiones de crecimiento económico durante el año 2024 en Castilla-La Mancha se situaría en un 0,6% debido al incremento de los costes de producción y a las medidas impulsadas desde el Gobierno Central, según ha informado La Cerca en nota de prensa.

"El Gobierno está incrementando los obstáculos de las empresas con el objetivo de recaudar más, sin tener en cuenta la situación de las pymes y autónomos, que están sufriendo mayores costes financieros y laborales", ha valorado.

De este modo, ha lamentado la "elevada" presión fiscal, la subida de las cuotas de la Seguridad Social y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional "de manera impuesta, sin contar con las empresas", advirtiendo en este sentido de los "graves perjuicios" que esta medida puede ocasionar en el tejido empresarial, "con pérdidas o quiebras", en especial las pymes y autónomos.

Ángel Nicolás se ha referido también a la reducción de la jornada laboral planteada desde el Ministerio de Trabajo, "que ha querido imponer esta medida con o sin los empresarios", lo cual considera "un claro desprecio al diálogo social". En este sentido, ha hecho referencia a un informe sobre la repercusión de esta medida realizado por analistas, señalando que la reducción de la jornada laboral podría costar en torno a 20.000 euros las empresas de la región.

"Toda esta situación lleva a la pérdida de competitividad de las empresas del país. España cae en picado como destino para invertir por la falta de confianza generada por las decisiones políticas, que merman la actividad empresarial del país", ha señalado.

Además, ha recordado que las pymes y autónomos "llevan muchos años pasando por escenarios complicados" y afrontando "las medidas intervencionistas" por parte del Gobierno, "que suponen más cargas para las empresas".

Ángel Nicolás ha valorado también la "falta de eficiencia" en las políticas dirigidas a mejorar el empleo y ha trasladado la necesidad de abordar la problemática del "paro estructural". Asimismo, ha señalado que los fondos europeos "deben gestionarse de manera eficiente ya que no están llegando a las pymes", y es necesario "reducir la presión fiscal".

"No hay que poner a los empresarios en la diana del problema sino en el centro de la solución, sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay futuro", ha resaltado.

Por último, ha hecho referencia al clima de paz social que se vive en Castilla-La Mancha entre la administración regional, patronal y sindicatos.

UN 2024 DE CRECIMIENTO EN ALBACETE

Por otro lado, el presidente de FEDA, Artemio Pérez, ha tomado la palabra recordando en primer lugar que el 99% del tejido empresarial se compone de pymes y autónomos que "se han visto perjudicados por las medidas del Gobierno Central, que se toman pensadas en las grandes empresas".

Según ha valorado, el 2023 ha sido un "buen año" para el tejido empresarial, "con un crecimiento superado con creces" a pesar de los problemas de la inflación.

En el caso de la provincia de Albacete, Artemio Pérez ha hecho referencia al crecimiento de las exportaciones, en especial en la industria agroalimentaria, y al incremento de las cifras de empleo que, espera, siga creciendo en 2024. "Si conseguimos que se creen 1.500 empleos y tener un 1,4% de crecimiento, sería un buen dato", ha valorado.

Durante su intervención, el presidente de FEDA ha valorado la situación del sector agrícola y ganadero y las concentraciones de protesta que se están llevando a cabo en todo el territorio nacional. De este modo ha trasladado su apoyo a los agricultores señalando los problemas que están afrontando en materia de competencia desleal hacia los productos españoles, la sequía, o los elevados costes de producción.

El acto ha contado también con la presencia del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina, que ha traslado el apoyo del Consistorio local al tejido empresarial, "que crea empleo y riqueza".

"Quien se juega el dinero, invierte y sabe ser eficiente es el sector privado y las administraciones estamos para facilitar que las empresas tengan la posibilidad de crecer y consolidarse, mantenerse y dar empleo estable y de calidad", ha señalado.

De su lado, el presidente del Grupo Multimedia de Comunicación 'La Cerca', Manuel Lozano Serna, ha recordado que las pequeñas y medianas empresas, "representando el 99,81% del tejido empresarial, no solo generan aproximadamente el 63% (datos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo) de los puestos de trabajo, sino que también contribuyen con el 65% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional".

Por ello, "es destacable la labor incansable de los empresarios y autónomos que, a pesar de las dificultades, juegan un papel fundamental en la economía española, al tiempo que reciben críticas desde algunos sectores, incluso tachándolos de "irresponsables"".

El IX Fórum Empresarial 'Castilla-La Mancha, de Cerca', está patrocinado por Aguas de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, Globalcaja y Grupo Marmo, enmarcándose como uno de los actos organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación 'La Cerca' con motivo de su XXV aniversario.