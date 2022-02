Nicolás espera que reforma laboral se apruebe y pide a partidos "la misma generosidad" que han tenido agentes sociales

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha manifestado que espera que este jueves el Congreso de los Diputados convalide el acuerdo para la reforma laboral pactado entre empresarios y sindicatos y ha pedido a los partidos que actúen con "la misma generosidad" que han tenido los agentes sociales para llegar a dicho acuerdo.

Nicolás, que ha participado este miércoles en un encuentro con los medios de comunicación en Toledo, ha recordado, a preguntas de los periodistas, que este consenso ha llegado "tras una larguísima negociación", un pacto que ha calificado de "logro" que "han aplaudido desde Bruselas" y que "trae estabilidad" al mercado de trabajo. "Esperamos que no sea modificada en su trámite parlamentario", ha apostillado.

En este sentido, ha deseado que "se actúe con cabeza" por parte de los partidos políticos, recordándoles que "lo difícil --el acuerdo entre agentes sociales-- ya está hecho".

Así, ha reprochado que los partidos políticos no son capaces de llegar a acuerdos "porque son partidos, lo que ellos se juegan es ganar las elecciones", contraponiendo esa forma de actuar a la que han tenido los agentes sociales.

"Paco de la Rosa --secretario regional de CCOO-- es comunista declarado y es amigo mío y podemos sentarnos en una mesa con posiciones súper alejadas y llegar a un acuerdo porque yo no me juego mis votos ni Paco tampoco", ha explicado, incidiendo en que los agentes sociales se mueven "por intereses generales y ninguno vivimos de esto" mientras que los partidos no tienen problema en "seguir enfrentados".

Por ello, ha pedido a todos ellos que sean capaces de "llevar un camino, una estrategia y ser coherentes". "Eso es lo realmente difícil", ha concluido.