Nicolás (Fedeto) carga contra el Gobierno de Sánchez y le insta a "trabajar para encontrar una vacuna económica"

Opina que "lo acertado" hubiera sido establecer un nuevo estado de alarma con un nuevo mando único central y no establecer 17 posibles estados de alarma sanitarios distintos

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque cree que no está afrontando la crisis económica derivada de la pandemia "de forma acertada" y como ejemplo ha citado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "suben los impuestos a las empresas y al consumo" frente a lo que han hecho otros países --ha afirmado-- que "han bajado los impuestos", para hacer competitivo a su tejido empresarial.

Así se ha pronunciado Nicolás durante el discurso que ha pronunciado durante la Asamblea General ordinaria de Fedeto 2020 que se celebra este jueves. "En una situación como la que nos está tocando vivir, lo primero es velar por la salud de las personas. Pero, al mismo tiempo que se lucha contra la pandemia y se trabaja en encontrar una vacuna contra el virus, se debe trabajar para encontrar una vacuna económica. Y esto no se está haciendo. Al menos, no de una forma acertada. Fijémonos, si no, en los PGE", ha manifestado.

Asimismo, ha hecho un repaso por las medidas adoptadas en lo económico, haciendo hincapié en que el sistema de ERTES planteado por el Gobierno, durante el estado de alarma, y en sus sucesivas prórrogas, "no ha sido el más acertado". "No fue bien diseñado para las pymes y los autónomos y no se ha escuchado a los representantes de los empresarios", ha censurado.

Además, sí que ha visto necesario abrir un debate sobre el hecho concreto de decretar un nuevo estado de alarma sanitario, "sin haber previsto, al mismo tiempo, las derivadas económicas que ello conlleva" porque, ahora, con lo que se encuentran las empresas es con un mando único en lo económico, el Estado central, que establece medidas económicas estándar, para todo el territorio nacional, y con diecisiete mandos sanitarios distintos que pueden establecer medidas sanitarias limitativas de la movilidad.

Algo que, según ha alertado, "puede provocar situaciones económicas diferentes para las empresas, según el territorio en el que se encuentren". Ha sido en este punto en el que ha pedido adaptar el sistema de ERTEs, aprobado el día 30 de septiembre, y el sistema de prestaciones por cese de actividad o reducción de ingresos de los autónomos, a la nueva situación económica que va a generar el nuevo estado de alarma.

"Lo acertado hubiera sido establecer un nuevo estado de alarma, con un nuevo mando único central, que se coordinara muy estrechamente con las comunidades autónomas y no establecer 17 posibles estados de alarma sanitarios distintos", ha recalcado el presidente presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha.

MEDIDAS SANITARIAS

Igualmente, ha tenido palabras de crítica contra las medidas sanitarias impuestas. "Medidas que los empresarios hemos respetado escrupulosamente. Pero tenemos que decir que las medidas sanitarias que se han adoptado no han sido iguales para todos los sectores, pese a que entre ellos exista semejanza. Y esto pone de manifiesto, cuando menos, la incoherencia de algunas de ellas", ha enfatizado.

"Los empresarios, pese a que no hemos llegado a conocer al famoso comité de expertos, no hemos cuestionado la lógica científica de las medidas sanitarias que se nos imponen. Lo que no aceptamos de buen grado es que para situaciones semejantes se adopten restricciones sanitarias muy diferentes", ha señalado Ángel Nicolás.

En esta línea, ha aseverado que tanto al comercio, como a la hostelería, al transporte de viajeros por carretera y a otros muchos sectores, se les han impuesto unas medias de aforo muy estrictas. Sin embargo, ha apostillado, "nadie comprende qué parámetro del sentido común y científico impone estas concretas restricciones de aforo y, al mismo tiempo, permite que viajemos hacinados en un avión, sin medidas de separación".

"Los empresarios, en particular, empiezan a cuestionarse las medidas que se les imponen", ha avisado.

Ha exigido al Gobierno central que deje trabajar a los empresarios facilitando su labor y fomentando su capacidad para mantener el empleo y para invertir. "El problema es que el Gobierno de España parece haberse instalado en el prejuicio permanente contra las empresas. En pleno siglo XXI, tiene un concepto de los empresarios como si se tratara de patronos del siglo XIX. Las ideologías deben evolucionar, no pueden permanecer estancadas", ha declarado.

PLANO REGIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL

En el plano de LA Comunidad Autónoma, el presidente de Fedeto ha expresado que "el diálogo social ha sido y es fluido y constante". "Esto cristaliza en acuerdos generales importantes, que valoramos positivamente", ha señalado.

En el plano provincial, "la Diputación de Toledo está colaborando con los empresarios en cuantos proyectos le proponemos, asumiendo competencias que, aunque no le son propias, están sirviendo para generar empleo, actividades de comercio exterior y, también de creación de empresas", ha explicado.

Y en el plano local, ha subrayado, "los ayuntamientos están intentando, dentro del ámbito de sus competencias, ayudar al tejido empresarial".

APOYO AL REY

Por último, ha aprovechado la Asamblea General para mandar un mensaje de adhesión, "sin fisuras", a la Jefatura del Estado. Y es por ello que ha exigido al Gobierno de España que "no haya ambigüedad alguna" en todo lo que tenga que ver con el respeto al Rey, con su defensa ante ataques de cualquier índole y con el reforzamiento de la monarquía parlamentaria como modelo de la Jefatura del Estado.