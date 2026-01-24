La nieve obliga a cortar el tráfico en la carretera TO-1375 entre Navamorcuende y El Real de San Vicente

El tráfico permanece interrumpido en la vía a causa de la nieve. - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presencia de nieve ha obligado este sábado al corte de la carretera provincial TO-1375 entre Navamorcuende y El Real de San Vicente.

Sobre las 22.02 horas de este viernes, la Guardia Civil y equipos de Mantenimiento de Carreteras se veían obligados a interrumpir el paso de vehículos por la vía ante la presencia de nieve, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Sobre las 10.00 horas de este sábado, el tráfico continuaba interrumpido a la espera de mejora de las condiciones del asfalto.