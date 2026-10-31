Niños de Aldeas Infantiles Málaga eligen cambiar Halloween por mandar mensajes de cariño a víctimas de Urda

Niños de Aldeas Infantiles Málaga se acuerdan de las víctimas de Urda - EUROPA PRESS

TOLEDO/MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de día que Aldeas Infantiles gestiona en el malagueño barrio de El Palo ha reprogramado las actividades previstas para la tradicional celebración de Halloween con sus usarios más pequeños a cambio de elaborar mensajes de ánimo y apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, así como a sus familiares.

Los monitores educativos, David, Adriana y Violeta, han relatado a Europa Press que el objetivo del trabajo era mostrar a los pequeños el camino de la empatía, y "cómo ponerse en el lugar del otro para que vean la tristeza que supone la pérdida de seres queridos".

Ante esta premisa, fueron Valentina, Edu, Liam, Luci, Juan, Fabián, María, Fran, Kaled, Samuel, David, Adriana, Violeta y el resto de niños quienes "eligieron hacer dibujos de apoyo para enviarlos a Urda", tanto para apoyar a las víctimas como para reconocer "a la gente que ha ayudado" en las tareas tras el accidente.

"A bomberos, Protección Civil y Policía, y sobre todo a los vecinos que altruistamente se pusieron a ayudar tras la masacre", explica Puig, quien añade que la actividad iba encaminada a que los más pequeños "entendieran lo que es el duelo y guardar respeto por esas personas que han perdido algún familiar".