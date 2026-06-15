'Las Noches de los Conventos' llega a Hellín en julio con experiencias artísticas en los patios conventuales

Las noches de los conventos - AYTO HELLÍN

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Las Noches de los Conventos' es una nueva iniciativa que se suma a la oferta cultural de verano en Hellín, que nace con el objetivo de ofrecer experiencias artísticas desarrolladas en el marco de los conventos de Franciscanos y de la Casa de la Cultura.

El primer edil y la concejal de Cultura de Hellín, Manuel Serena y Dolo Valencia, respectivamente, han presentado la actividad.

Serena ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta nueva iniciativa que convertirá las noches de julio en una oportunidad para descubrir, compartir y vivir la cultura en dos espacios emblemáticos de la ciudad.

El ciclo arrancará el 2 de julio, a las 22.00 horas, en el patio del Convento de los Franciscanos con la actuación de Olivares & Tejero, un espectáculo musical que fusiona la elegancia de la música clásica con la libertad creativa y la emoción del jazz, ofreciendo una experiencia artística cercana y evocadora, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La segunda cita llegará el 16 de julio, también a las 22.00 horas en el patio del Convento de los Franciscanos, con 'Las aventuras de Manolo Bolaño', una divertida propuesta de teatro gestual, improvisación y humor para todos los públicos. El espectáculo, protagonizado por el artista Mario Ezno y su inseparable compañero Manolo, "combina comedia, participación del público y creatividad, garantizando una velada llena de risas y entretenimiento familiar".

Por último, el 23 de julio, el patio de la Casa de la Cultura acogerá a las 22.00 horas una propuesta para público adulto de la compañía Producciones La ChicaCharcos. Se trata de un espectáculo inmersivo que mezcla teatro, música, humor y participación ciudadana en torno a un peculiar funeral cargado de ironía y reflexión sobre la vida contemporánea.

Las entradas tiene un precio único de 5 euros por actuación; una tarifa accesible que busca facilitar la participación de todos los públicos y fomentar el acceso a propuestas culturales de calidad, según la exposición de Dolo Valencia.