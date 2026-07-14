Una novela negra inspirada en Noheda, entre las novedades de las XVIII Jornadas Romanas de Villar de Domingo García

Presentación de las XVIII Jornadas Romanas de Villar de Domingo García. - EUROPA PRESS

CUENCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presentación de una novela negra que pone al yacimiento romano de Noheda en el centro de la trama será uno de los atractivos de las XVIII Jornadas Romanas que se celebran del 16 al 19 de julio en Villar de Domingo García (Cuenca).

El Palacio Provincial de la Diputación de Cuenca ha acogido la presentación de este evento que persigue, entre otros objetivos, "que los vecinos se sientan protagonistas de ese gran proyecto que es Noheda", ha subrayado el alcalde de Villar de Domingo García, Francisco Javier Parrilla.

El programa incluye actividades culturales, pero también lúdicas y para los más pequeños para llegar a un público más amplio. De esta forma, habrá visitas a la villa y al centro de interpretación, charlas, conferencias, representaciones teatrales, mercadillo y una gran cena romana que culminará con un baile amenizado por Santy Marachal.

El alcalde ha destacado la colaboración de la asociación de jubilados, "que ahora mismo es el motor de las jornadas junto al Ayuntamiento". Entre esas actividades, Parrilla ha destacado la presentación de una novela negra, 'Muerte en Noheda' de la autora Luz Guillén. La historia nace precisamente de una visita de la autora a este yacimiento "tras la que me dijo que se había quedado tan maravillada que iba a escribir un libro a partir de este lugar".

La escritora cumplió su palabra y, para corresponderla, el Ayuntamiento de Villar de Domingo García la ha invitado a formar parte de la programación de esta edición de las jornadas.

El año pasado se acercaron a Noheda en torno a unas 1.200 personas para participar en las distintas actividades programadas y este año se espera superar esta cifra gracias a la apertura del Balneum, "que está llamado a ser un revulsivo, según el alcalde.

CUANDO LA ALCARRIA ERA UN MOTOR ECONÓMICO

El profesor de historia Iván González será el encargado, este este jueves 16 de julio, de la conferencia inaugural de las jornadas, que estará dedicada al emperador Teodosio I, al que los "mentideros" atribuyen la propiedad de la villa de Noheda o, al menos, un vínculo con el gobernante.

González ha participado en las excavaciones arqueológicas de la villa, que han revelado, entre otras cuestiones, lo distinta que era esta comarca en la época romana. "Siempre pensamos en la Alcarria como una zona bastante deprimida económicamente y con un declive poblacional que parece ser que, gracias diversas medidas, se está empezando a revertir; pero entonces era una cosa tan distinta que alguien importante, con un peso político decidió establecer aquí su residencia, no sabemos si permanente o de verano, y articuló un territorio como un foco económico de la zona", ha explicado el historiador durante la presentación.

Respecto a Teodosio I, que protagonizará su conferencia inaugural, ha destacado su papel como unificador del imperio y la institución capitalista como religión oficial, logros que en su opinión sitúan a este emperador "a la altura de Augusto, Diocleciano y Constantino el Grande".

En la presentación ha participado también la diputada de turismo, Mayte Megía, que ha recordado los avances que se están produciendo estos años en materia de patrimonio y ha indicado como ejemplo más reciente la apertura al público del Balneum de la villa, que muestra cómo eran las termas de hace 1.600 años.

La diputada ha felicitado al Ayuntamiento de Villar de Domingo García por el esfuerzo que hacen en estas jornadas divulgativas y a recordado, para finalizar, que hay programadas dos visitas nocturnas a Noheda, para los días 8 de agosto y 12 de septiembre, y ya se pueden reservar plazas a través de la página web del yacimiento. Además, hay una actividad astronómica programada para el 12 de agosto, día del eclipse solar total.