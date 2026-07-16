Nueva avería en las tuberías de la red de abastecimiento de Cuenca a la altura del paraje de la Torre

Avería en las tuberías de la red de suministro de agua de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca informa de que el Servicio Municipal de Aguas trabaja en resolver una rotura que se ha producido en la tubería de abastecimiento desde el manantial de Royo Frío, a la altura del paraje de la Torre.

Fuentes municipales precisan que se trata de una avería distinta a la que se produjo en esta misma canalización el pasado 22 de junio y garantizan que los depósitos tienen agua suficiente para abastecimiento, por lo que, por el momento, no habrá ninguna restricción del servicio para la ciudadanía, aunque seguirán informando sobre la rotura y el estado del suministro.

Esta es la cuarta avería importante que se registra en la red de abastecimiento de Cuenca en menos de un mes.