Una nueva convocatoria del programa 'Horizonte Empleo' promoverá la contratación de más de 300 personas desempleadas

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CIUDAD REAL 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará la próxima semana casi 5 millones de euros para una nueva convocatoria del programa 'Horizonte Empleo', con la que se va a promover la contratación de más de 300 personas desempleadas, prioritariamente jóvenes y mayores de 45 años.

Así lo ha adelantado el jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, en la localidad de Viso del Marqués (Ciudad Real) donde ha presidido el acto de apertura de la Hospedería 'La Almazara del Marqués'.

"La semana que viene aprobaremos el Horizonte Empleo, que son cinco millones de euros y 300 empleos vinculados a formación, que tienen la ventaja para la persona y para sus familias, pero también para dar satisfacción a muchas necesidades del sector económico en cuanto a personal formado", ha afirmado el presidente.

Además, García-Page ha informado de que el próximo martes se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de 24 millones de euros para empleo y formación que el Gobierno regional ha aprobado esta misma semana.

"Creo que es una responsabilidad del mundo económico y de las administraciones públicas recualificar y formar para lo que realmente es útil a la gente y el mejor camino no es que se formen solo en un aula, sino que se formen con las empresas", ha abundado.