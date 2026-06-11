Una nueva edición de 'A la luz del cine' llegará el 20 de junio a Cazalegas y el 25 de julio a Consuegra

La Diputación de Toledo respalda una nueva edición de "A la luz del cine", que llegará el 20 de junio a Cazalegas y el 25 de julio a Consuegra - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Toledo volverá a convertirse este verano en escenario de una de las propuestas culturales más singulares de Castilla-La Mancha con una nueva edición de 'A la luz del cine', un proyecto que une cine, patrimonio, naturaleza y convivencia en espacios emblemáticos de la geografía toledana y que cuenta, un año más, con el respaldo de la Diputación de Toledo.

La presentación de esta nueva edición ha contado con la participación del vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera; la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo; el alcalde de Cazalegas, Francisco Javier Blanco; la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez; y Carlos Valle, uno de los impulsores de la iniciativa.

La edición de este año se celebrará el 20 de junio en Cazalegas y el 25 de julio en Consuegra, dos escenarios que volverán a convertir el cine en una experiencia cultural vinculada al patrimonio, el paisaje y el disfrute colectivo, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de Cazalegas como nueva sede del proyecto, ampliando así su presencia territorial y sumando un nuevo espacio de referencia a una iniciativa que nació con el objetivo de acercar el cine y la cultura audiovisual a los municipios de la provincia.

A los ya reconocibles escenarios de Consuegra, con los molinos de viento y el castillo como imagen emblemática de Castilla-La Mancha, se une ahora el entorno del embalse de Cazalegas, un enclave natural que permitirá seguir desarrollando una propuesta cultural vinculada al paisaje y al disfrute al aire libre.

"Desde la Diputación de Toledo nos sentimos especialmente satisfechos de seguir colaborando con un proyecto que ha sabido consolidarse dentro de la programación cultural de nuestra provincia, convirtiéndose en una propuesta singular que une cine, patrimonio, naturaleza y convivencia en escenarios de enorme belleza y valor histórico", ha señalado Romera.

Asimismo, ha destacado que uno de los principales valores de 'A la luz del cine' reside en su capacidad para convertir espacios patrimoniales y naturales en escenarios culturales, contribuyendo a difundir la riqueza y diversidad de la provincia.

Carlos Valle, uno de los organizadores del evento, ha destacado que esta nueva edición refuerza la esencia de un proyecto que "apuesta por llevar el cine a lugares únicos de nuestra provincia y convertir cada cita en una experiencia cultural y humana compartida" y ha señalado que uno de los grandes atractivos de este año será la posibilidad de que actores y actrices compartan directamente la experiencia con el público como protagonistas de las obras que se proyectan, favoreciendo un encuentro cercano entre creadores y espectadores.

La viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado el valor de una iniciativa que ha contribuido a acercar la cultura a la ciudadanía a través de formatos innovadores y en espacios singulares.

Por su parte, los alcaldes de Cazalegas y Consuegra han coincidido en mostrar su satisfacción por formar parte de una iniciativa que ha permitido proyectar la imagen de sus municipios a través de la cultura y poner en valor algunos de sus espacios más representativos.