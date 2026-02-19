La nueva Ordenanza de Zanja Única de Toledo abre el procedimiento a varias empresas homologadas

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina ha ofrecido una rueda de prensa este jueves para informar sobre los detalles de la nueva Ordenanza Reguladora de Obras en dominio Público 'Zanja única', que cambia el modelo de contrato único para las constructoras y clientes, ampliando así el procedimiento a más empresas para las obras que conlleven la apertura de la vía pública.

La norma ya está en marcha y su propósito es, según ha expuesto Molina, "regular de manera diferente las actuaciones que se llevan a cabo en vía pública", tales como creación de vados o aperturas del suelo para la canalización, entre otras que impliquen la apertura del suelo en vía pública.

En concreto, el cambio de modelo que la apertura de zanja ya no sea exclusivo de una única empresa, sino que "los ciudadanos puedan contar con otras empresas y que de esta manera las ejecuciones y sus precios se queden sujetos a la ley de la oferta y la demanda", ha señalado Molina.

De igual modo, ha explicado la edil, la normativa permite que haya solo una intervención por zona, para poder llevar a cabo la ejecución simultánea de todos los servicios. Así se evita ocasionar molestias o, en caso de que se tengan que ocasionar, "sean las mínimas e imprescindibles para todos los vecinos", ha concluido.

Por otro lado, el nuevo texto establece una serie de requisitos para que las empresas puedan realizar este trámite, como es tener un volumen anual mínimo de trabajo de 200.000 euros al año, presentar una garantía de 20.000 euros para iniciar las obras. También que estén homologadas durante un periodo de dos años.

Asimismo, la concejala ha hablado de las sanciones que conlleva el incumplimiento de la ordenanza, que incluirá hasta 1.000 euros de multa por falta leve, además del 10% del presupuesto total de la obra si la falta es grave.

Finalmente, Molina ha remarcado que el espíritu de esta nueva ordenanza de zanja única es proteger el patrimonio de la ciudad, además de "reducir al mínimo posible todas las molestias a los ciudadanos y mejorar la calidad del servicio".

50 BACHES POR ARREGLAR Y 20 ÁRBOLES TALADOS

Paralelamente, la edil ha dado cuenta de las actuaciones que desde su concejalía se están desarrollando para subsanar los destrozos provocados a causa de las lluvías torrenciales del último mes, añadiendo que los problemas a raíz de la climatólogía han provocado que los baches que había se hayan hecho "más grandes o que salgan más".

Ha comentado que estos desperfectos "están localizados", de tal modo que su departamento contabiliza unos "47 ó 50", explicando que se actuará sobre ellos, como ya se ha actuado sobre el "famoso" bache de la calle Mas del Rivero, donde "te cabía una rueda.

Sin embargo, ha resaltado que el material que garantiza mayor durabilidad del arreglo es el aglomerado caliente, que no está pudiendo utilizarse al estar todo mojado.

Por último, Molina ha puesto en valor en Plan de Emergencias que se ha llevado a cabo con las lluvias, por medio del cual se han cerrado parques durante una semana y se han talado 20 árboles.