Una nueva ruta teatralizada convertirá Cuenca en escenario de una investigación por los archivos de la Inquisición

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CUENCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuenca suma una nueva propuesta cultural a su programación turística y patrimonial con 'Ecos de Cuenca', una visita teatralizada inmersiva que transforma las calles del casco histórico en el escenario de una investigación a través del tiempo.

La actividad invita al público a formar parte de una singular empresa capaz de viajar al pasado para resolver casos que quedaron abiertos en los archivos de la Inquisición de Cuenca, ha informado la organización en nota de prensa.

La historia arranca aprovechando un fenómeno excepcional: la proximidad de un gran eclipse, que abre portales temporales y permite al grupo adentrarse en distintas épocas para reconstruir varios sucesos reales ocurridos en Cuenca y su entorno.

A lo largo de la experiencia, los participantes no serán simples espectadores, sino parte activa de la trama. Durante el recorrido, se encontrarán con distintos personajes, momentos de tensión, emoción y humor, en una propuesta pensada para quienes disfrutan del teatro, la historia, el misterio y el patrimonio conquense.

La ruta tiene una duración aproximada de 60 minutos y comenzará en el Mirador de Florencio Cañas, para continuar por la Plaza Mayor y finalizar en la Bajada de San Miguel, integrando algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad dentro de la propia narración.

'Ecos de Cuenca' estará disponible todos los fines de semana desde ahora y hasta el 15 de agosto. Las entradas tienen un precio de 6 euros y pueden reservarse a través de cuencaeclipse.com.

La visita forma parte del programa de actividades organizado con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento extraordinario que situará a Cuenca como uno de los escenarios destacados para la observación del fenómeno.