La nueva sede de ONU Turismo en España se inaugurará el próximo 29 de junio en Madrid tras una inversión de 25 millones - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede de ONU Turismo en España se inaugurará el próximo lunes, 29 de junio, tras una inversión de más de 25 millones de euros para un edificio "moderno" que está "muy bien ubicado" al lado del Palacio de Congresos de Madrid.

Así lo ha adelantado este miércoles el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, en el marco de la celebración del CXXVI Consejo Ejecutivo de ONU Turismo.

Se trata, ha explicado el ministro a preguntas de los medios, de un edificio que "expresa perfectamente" el papel que España le da al turismo y el que quiere jugar en el desarrollo del turismo internacional. "Para nosotros no es un gasto, sino es una estricta inversión".

Ha destacado así que se sitúe al lado del Palacio de Congresos de Madrid, del que ha dicho que se necesita recuperar "después de más de una década sin utilización". "Por eso en estos momentos se está desarrollando también el concurso para que el Palacio de Congresos se pueda renovar y para que vuelva a ser un polo de desarrollo de actividad, de eventos, de convenciones y también de actos culturales".

LA PRIMERA MUJER AL FRENTE DE ONU TURISMO

Sobre la reunión que se celebra en la capital de Castilla-La Mancha, Hereu ha destacado que Nasser Al Nowais sea a la primera mujer que haya sido elegida secretaria general de ONU Turismo hace 13 meses, siendo este su primer Consejo Ejecutivo.

Así, ha apuntado que esta nueva sede erige como "símbolo" de la construcción de una nueva etapa de ONU Turismo con Nasser Al Nowais al frente, una persona "que tiene la energía, la ilusión y la ambición para liderar" este nuevo tiempo.

"En estos momentos problemáticos en los que hay conflictos en el mundo derivados de una mala geopolítica quiero expresar el reforzamiento que supone este Consejo Ejecutivo de una agencia de Naciones Unidas", ha subrayado, para afirmar que "España está por el multilateralismo y por afianzar el cumplimiento de las leyes internacionales".

Hereu ha hecho hincapié en que el turismo "es un gran constructor de la paz" y un "fenómeno resiliente". Así, ha recordado que pese a las dificultades internacionales el turismo creció el pasado año y hubo 1.520 millones de viajeros a nivel mundial que inyectaron 1,9 billones de euros "de prosperidad en el mundo".

A ello ha unido que en el primer trimestre de este año "tan complejo" el turismo ha crecido un dos por ciento. "Yo creo que es muy positivo el que este fenómeno, que tiene derivadas culturales, sociales y económicas sea un fenómeno que crece en el mundo".

En cuanto a España, que ha defendido como "líder" en turismo, el ministro ha recordado los 96,8 millones de visitantes internacionales que visitaron el país el año pasado, lo que supuso para la economía española 134.000 millones de gasto en destino.

A ello ha sumado que este primer cuatrimestre del año en España sigue habiendo un crecimiento "sosegado" que es "capaz de ser bien digerido por nuestra realidad social, territorial y urbana", con 26,5 millones de turistas internacionales, lo que ha supuesto 36.700 millones de aportación al PIB español.

"El turismo es un agente activo para la promoción de la cultura de la paz y de la diversidad y estos son los valores que España defiende activamente en el mundo y, por tanto, queremos ayudar a construir la cultura de la paz a través del fomento del turismo que impulsa la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, como condición para la sostenibilidad económica del modelo", ha sostenido.

EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL TURISMO

De su lado, la secretaria general de ONU Turismo ha agradecido al ministro y todo su equipo la voluntad por ayudar en su estancia en España al frente de esta agencia, destacando el papel "tan importante" que el país que la acoge juega en el turismo.

También ha querido agradecer al Gobierno español la oportunidad que supone la nueva sede de ONU Turismo que se inaugurará el próximo 29 de junio. "Estamos muy agradecidos de que nos puedan dotar de un entorno de trabajo tan adecuado y ahora habrá que rendir cuentas porque con esta nueva oficina habrá rendir el doble".

Preguntada por los problemas a los que se enfrenta el turismo debido al conflicto en Oriente Medio, ha afirmado que "siempre será una herramienta" para la paz, destacando que fue una de las industrias que menos tardó en recuperarse, por ejemplo, tras el Covid con un aumento del 40 por ciento en 2025 respecto a 2019.

Por todo ello, ha dicho que ONU Turismo trabaja "de manera activa" con sus socios con el fin de ver de qué manera se pueden formular "los mensajes" correctos para ayudar al turismo a "recuperar la confianza" y que se pueda volver a viajar a la región.

No obstante, ha afirmado que la manera en la que se gestionó el conflicto el Oriente Medio desde el punto de vista del turismo fue "muy positiva" porque "no se perdieron casi" vidas de turistas. "Con el plan y la estrategia correctas nos recuperaremos rápido", ha concluido.