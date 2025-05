Nuevas leyes de Suelo y Vivienda o fomentar contratos de 6 meses a titulados universitarios, ideas de Núñez para C-LM

El líder del PP regional, sobre política hídrica: "No podemos seguir consintiendo que con el agua del Tajo rieguen los portugueses"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha elevado varias propuestas que incluirá en su próximo programa electoral con el que pretende gobernar la Comunidad Autónoma, destacando la idea de cambiar las leyes de Suelo o de Vivienda; fomentar que empresas de la región contraten al cien por cien de los titulados universitarios cada año; o hacer que la Formación Profesional se diseñe a demanda de las empresas castellanomanchegas.

Durante su intervención como protagonista en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha apuntalado que es "fundamental" el hecho de "recuperar la carrera profesional sanitaria", ya que la región es "fronteriza" y que limita con muchos territorios.

En el ámbito sanitario ha lanzado tres ideas fundamentales para lo que considera necesario de cara a "recuperar" una buena sanidad en la región, planteando la recuperación de la carrera profesional sanitaria, un plan de choque contra las listas de espera o una auténtica "modernización" de la Atención Primaria.

Ha hablado de listas de espera "de entre 15 o 20 días" para ser atendidos en centros de salud, algo que ocurre porque Castilla-La Mancha, ha insistido, "no ha recuperado la carrera profesional sanitaria", razón por la cual el territorio no es "atractivo" para que vengan más médicos.

Todo ello, son cosas que "hay que hacer desde el acuerdo". "He sido alcalde, he sido presidente de la Diputación de mi provincia, siempre con consensos", ha reivindicado, apuntando que "hay siete cuencas hidrográficas en la región a las que el Gobierno no atiende".

EXCESIVA BUROCRACIA EN EL CAMPO

Paco Núñez también ha hablado del ámbito agrícola y ganadero, cargando contra la aplicación de ecorregímenes y pidiendo una "flexibilidad de la PAC para que haya rentabilidad en las explotaciones".

Medidas que, tal y como ha recordado, ya tuvo oportunidad de compartir con el Comisario Europeo de Agricultura, Cristophe Hansen, a quien considera alineado con sus ideas gracias a la "fuerza" del PP europeo.

Además, ha recalcado, es necesaria el agua. "No podemos seguir consintiendo que con el agua del Tajo rieguen los portugueses, y hoy los acuerdos socialistas implican que el agua del Tajo siga su curso para acabar regando Portugal", ha dicho, para lo cual reclama un pacto nacional al respecto.

Ha reparado en este punto en el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha, reivindicando que fue su partido y él mismo, junto a Ana Guarinos, quienes forzaron ese acuerdo que ahora está "en el cajón desde el año 2020", ya que García-Page "no se ha atrevido a entregarlo a Pedro Sánchez".

POBREZA SEVERA

También ha citado informes de EAPN que apuntan a "200.000 castellanomanchegos en pobreza severa"; ha agregado que "se han dejado de invertir 400 millones de euros en Dependencia" o que la región "ha bajado, la que más, en competitividad empresarial".

"Somos la región con mayor inflación acumulada del país y una de las tres comunidades autónomas que hace un mayor esfuerzo fiscal. Mis paisanos son uno de los tres vecinos que mayor esfuerzo hacen", ha defendido.

Ante este panorama, ha recordado algunas de las medidas propuestas por el PP en sede parlamentaria, como la petición de bajar impuestos para la compraventa de suelo industrial, la eliminación de tasas o la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, "el impuesto a la muerte".

Sobre Juventud, asegura que la región es "la tercera por la cola en fortaleza formativa" y solo el 11,2% de los castellanomanchegos "se puede emancipar", algo que ocurre "por un motivo muy claro, y es que el titular se antepone a la región".

"Para el PSOE es más importante el relato ante los medios de comunicación que mover papeles en el Diario Oficial", ha asegurado Paco Núñez.

PLANTEA MODIFICACIONES URBANÍSICAS

Núñez ha abogado por "construir una región de futuro de la mano de la sociedad civil", escuchando "a quien genera empleo" y hacerlo con "varios pilares", como modificar la ley de Urbanismo, de Vivienda y del Suelo. "Hay que generar viviendas con una legislación diferenciada, no puede ser lo mismo en la Serranía de Cuenca que en una capital de provincia", ha asegurado.

Fomentar suelo logístico e industrial es otra de las medidas que plantea Paco Núñez; a lo que ha sumado la mejora en la captación de fondos europeos para generar riqueza por la vía de la Investigación y Desarrollo.

Potenciar las energías renovables y el sector de la bioeconomía entra en la cartera de servicios propuesta por Núñez, "sin dar la espalda a la nuclear", algo que ve "fundamental".

Castilla-La Mancha tiene, ha dicho, "mucho suelo", y con modificaciones urbanísticas podría "crecer el sector primario, la bioeconomía, la logística y otros sectores de las tecnologías de la información como los centros de datos", según Núñez.

Como nueva propouesta, plantea "planes de Formación Profesional a demanda de las empresas" para "no formar por formar", sino para que el presupuesto "se destine a formar a la gente que va a ir a trabajar de la mano de la empresa para optimizar el gasto público y afianzar la creación de empleo".

Suma a su catálogo de ideas "garantizar que el cien por cien de los jóvenes que titulen, tengan un contrato de 6 meses en empresas de Castilla-La Mancha".

"Algunos pensarán que es imposible pero el coste es la mitad de un plan de empleo anual de Page. Si destinamos una mitad a financiar que el cien por cien de los jóvenes titulados tengan un primer contrato en empresas de la región, retendremos talento y lo haremos con oportunidades", ha abundado.