Nuevas obras para garantizar la seguridad del acuartelamiento de la Guardia Civil de Toledo

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras destinadas a garantizar la seguridad del acuartelamiento de la Guardia Civil de Toledo continuarán con dos nuevas actuaciones destinadas a apuntalar los edificios 14 y 15 del inmueble.

Así lo ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado en el que se especifica que las nuevas actuaciones son el resultado del informe técnico del arquitecto del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil y de la dirección facultativa de la obra que está interviniendo en el acuartelamiento de la Zona y Comandancia en Toledo, así como de los resultados de los ensayos realizados sobre la estructura de los bloques del mismo, la Jefatura de los Servicios de Apoyo de la Dirección General de la Guardia Civil.

Los edificios podrán utilizarse con limitación de la sobrecarga de uso y no aumentando en ningún caso las sobrecargas actuales, por un plazo máximo de 2 años en el que inexcusablemente deberán ser demolidos.

Está previsto se establezca un programa de mantenimiento de dicha intervención con tutela técnica.

Esta circunstancia ha sido comunicada a los residentes de dichos bloques en una reunión informativa, donde se han expuesto los próximos trabajos que se llevarán a cabo.