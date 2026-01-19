Las nuevas paradas del autobús urbano de Ciudad Real entrarán en funcionamiento el 1 de febrero

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio público de transporte urbano de viajeros de Ciudad Reeal incorporará alrededor de una decena de nuevas paradas en las líneas 1, 1-A, 1-B, 2 y 3 a partir del próximo 1 de febrero.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ciudadrealeñoo ha aprobado este lunes la modificación del contrato que permitirá dar respuesta a las necesidades que plantea el crecimiento urbanístico en diferentes barrios de la ciudad, que supondrá un incremento de 140.000 euros anuales en el coste del servicio.

Las nuevas paradas se ubican en la calle Rusia, calle México con Camino Viejo de Alarcos, carretera de Fuensanta, el entorno de la rotonda del helicóptero, la zona de la Universidad, la avenida Camilo José Cela o la Residencia Francisco Nieva, entre otras, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha explicado que con esta iniciativa el Ayuntamiento vuelve a demostrar su apuesta "por la escucha activa" de las demandas ciudadanas a través de canales abiertos a la participación como las asambleas vecinales o los encuentros periódicos con los concejales de barrio, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En su habitual comparecencia semanal, Arroyo ha informado además del resto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Entre ellos, la aprobación de las actividades que desarrollará la Universidad Popular de Ciudad Real en el segundo cuatrimestre del curso, de febrero a mayo, "ofertando contenidos dinámicos adecuados a las preferencias de los ciudadanos" con formación, actividades y talleres variados.

De igual forma, se ha aprobado hoy la clasificación de las cuatro ofertas que se han presentado al concurso para la explotación del bar ubicado en el Parque Isabel I de Castilla, como parte de las actuaciones de impulso al dinamismo económico y social.

DÍA DE CIUDAD REAL EN FITUR

El portavoz municipal ha avanzado que este próximo domingo se celebrará el día de Ciudad Real en el estand regional de la Feria Internacional de Turismo, Fitur.

Una jornada en la que la capital quiere conmemorar el vigésimo aniversario de la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, para lo que el consistorio ha invitado a todas las Hermandades de la ciudad a que se sumen a la celebración.